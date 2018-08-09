Венесуэла и гражданская война. Насколько взрывоопасна ситуация в стране

Лазарь Хейфец в эфире НСН рассуждает о последствиях покушения на президента латиноамериканской страны.

Верховный суд Венесуэлы выдал предписание к задержанию одного из лидеров оппозиции, депутата и бывшего председателя парламента Хулио Борхеса. До этого президент страны Николас Мадуро обвинил его в причастности к покушению на свою персону. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты». Сам Борхес, находящийся в Колумбии, назвал покушение на Мадуро «фарсом». По его утверждению, инцидент с недавней попыткой покушения на Мадуро во время публичного выступления в Каракасе с помощью дронов был постановочным и должен был стать поводом для преследования и притеснения противников президента, пишет РИА Новости.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец обсудил с НСН попытку покушения на венесуэльского лидера.

«Это покушение выглядит как некая провокация вне зависимости от того, кто за ней стоял. Есть мнения, что это имитация покушения, организованная самой властью. В этом, конечно, должны объективно разбираться органы правосудия. В ажиотаже борьбы против терроризма заметно сплочение сторонников Мадуро, но также наблюдается и серьезное противостояние в венесуэльском обществе. То, что есть силы, выступающие за насильственное решение проблем, очевидно. Есть несколько странностей. С одной стороны, ответственность за покушение взяли на себя эти "Фланелевые солдаты", сторонники погибшего лидера повстанцев Оскара Переса, с другой стороны, заявляется, что есть другая организация, состоящая из студентов и военнослужащих. Такое тоже вполне возможно, когда страна по идеологическим признакам радикально разделена. На предыдущих президентских выборах почти 50% проголосовало за оппозицию, а на выборах в Национальную ассамблею – больше половины. Однако, руководство вооруженных сил монолитно, сомневаться в их лояльности власти не вижу оснований», - добавил он.

Собеседник НСН отметил серьезное политическое противостояние в стране, но исключил возможность начала гражданской войны.

«Власть и оппозиция в равной степени не готовы к компромиссам. Это раскалывает общество. Причем в данной ситуации появляются группировки, которые выступают за силовое решение противоречий. Покушение на Мадуро – это один из способов силового метода. Сложно предположить, на что могла рассчитывать оппозиция в случае удачного покушения, если она действительно к этому причастна. Это не гарантировало ее приход к власти. Это бы означало усиление и сплочение правящих элит, и совершенно не факт, что на вершине оказался бы сторонник компромиссов, вполне возможно, что случилось бы наоборот. Однако о гражданской войне не может идти речь, для этого нужны определенные силы. Одно дело выйти на улицу пусть даже с многотысячной демонстрацией, другое дело, чтобы эти люди взяли в руки оружие. Вооруженные силы лояльны власти, и противопоставить им какую-то серьезную коалицию я не могу. А вот развитие и расширение некой подпольной антиправительственной деятельности вполне вероятно», - сообщил он.

Ранее Лазарь Хейфец высказывал мнение, что венесуэльский лидер после угрозы покушения «пытается найти крайнего» в этом инциденте. Глава государства заявлял, что в организации нападения участвовали 11 наемников, которым организаторы предложили 50 миллионов долларов, и которых, по данным властей Венесуэлы, специально обучали работе с дронами и взрывчаткой.