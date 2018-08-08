Убийство на 50 млн долларов. Мадуро вычислил в США организаторов покушения

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Президент Венесуэлы сообщил о намерении запросить экстрадицию организаторов покушения, которые могут находиться в Соединенных Штатах или в Колумбии.

В Венесуэле продолжается расследование покушения на президента страны Николаса Мадуро в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарской партии. Глава государства заявил, что в организации нападения участвовали 11 наемников, которым организаторы предложили 50 млн долларов. Их, по данным властей Венесуэлы, специально обучали работе с дронами и взрывчаткой.



Мадуро также сообщил о намерении запросить экстрадицию организаторов покушения, которые, по его мнению, могут находиться в Соединенных Штатах или в Колумбии, передает ТАСС. Президент Венесуэлы не исключает, что в числе организаторов покушения на него мог быть один из лидеров оппозиции Хулио Борхес, проживающий в Колумбии. Ранее сообщалось, что Национальное учредительное собрание Венесуэлы может снять парламентскую неприкосновенность с депутатов, которые будут заподозрены в причастности к покушению, передает RT.

В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец выразил мнение, что венесуэльский лидер, после угрозы покушения, «пытается найти крайнего» в этом инциденте.

«Покушение на Мадуро должно было разрушить начавшуюся переоценку ценностей, сорвать движение на более самокритичное отношение к самим себе и ужесточить позицию власти. Есть соблазн обвинить в этом внешние силы или внутреннюю оппозицию, что и сделал Мадуро сказав, что знает о заказчиках, указав на Майями и оппозицию среди венесуэльских мигрантов во Флориде. Некое желание найти крайнего и найти его не страны имеет место быть», - отметил эксперт.

Между тем, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не располагают подробностями покушения на венесуэльского лидера. Ответственность за покушение, совершенное 4 августа, взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты», проводятся задержания подозреваемых.

Стоит отметить, что отношения между Вашингтоном и Каракасом обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле 20 мая, когда Мадуро был избран на новый срок. После оглашения результатов голосования президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, пишут «Известия». Покушение на президента Венесуэлы осудили в России, Испании, Никарагуа и в ряде других государств.