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В Венесуэле сочли блефом угрозы военного вторжения США

28 Февраля 2019 в 11:44
В Венесуэле сочли блефом угрозы военного вторжения США
Основатель проекта Venezuelanalysis.com, венесуэльский активист Грегори Уилперт рассказал НСН, зачем США запугивают Венесуэлу военной интервенцией.

Подавляющее большинство венесуэльцев выступают против военной интервенции США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своей традиционной онлайн-трансляции. Ссылаясь на данные социологического опроса, Мадуро рассказал, что 92 процента граждан его страны категорически против американского военного вмешательства. При этом 80 процентов венесуэльцев также отвергают вмешательство Колумбии во внутренние дела своей страны, добавил он. Венесуэльский лидер отметил, что 86 процентов венесуэльцев хотят разрешения кризиса в стране путем диалога между самими гражданами.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS сообщил, что не исключает возможности участия Вооружённых сил США в урегулировании ситуации в Венесуэле.26 февраля секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон перебрасывает в Пуэрто-Рико силы специального назначения, а также дислоцируют войска в Колумбии для их задействования в операции по отстранению от власти главы Венесуэлы.

В эфире НСН венесуэльский социолог, активист и основатель проекта Venezuelanalysis.com Грегори Уилперт заявил, что учитывая окружение Трампа, военная интервенция в Венесуэлу вполне возможна.

«Очень трудно оценить вероятность военного вторжения США в Венесуэлу. С одной стороны, администрация Трампа открыто угрожает Венесуэле военными действиями и участвует в военных маневрах, направленных на запугивание правительства президента Мадуро. Кроме того, советниками Трампа являются известные милитаристы, такие как советник по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и специальный посол по Венесуэле Эллиот Абрамс. Все это свидетельствует о возможности военной интервенции», — сказал эксперт.

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В то же время, отметил собеседник НСН, есть основания полагать, что угрозы военной интервенции США в Венесуэлу не оправдаются и окажутся всего лишь блефом, направленным на то, чтобы лишить Николаса Мадуро поддержки венесуэльской армии.

«Ни одна страна в регионе или даже в мире не поддерживает военные действия США в Венесуэле. Даже близкие союзники США, такие как Бразилия, заявили, что они не поддерживают военные действия. В общем, у США не будет международной поддержки военных действий против Венесуэлы. Кроме того, сообщалось, что чиновники Пентагона пытались отговорить Трампа от участия в военных действиях против Венесуэлы. Все это может указывать на то, что угрозы администрации Трампа на самом деле являются блефом, с целью запугать венесуэльских военных, чтобы они восстали против президента Мадуро», — заключил эксперт.

Напомним, что массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле 21 января. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали таковым некоторые западные страны и США. Россия назвала «президентский статус» Гуаидо несуществующим и продолжила поддерживать Мадуро.
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