Секретарь Совбеза: США готовят вторжение в Венесуэлу

Вашингтон перебрасывает на территорию Пуэрто-Рико силы специальных операций и высаживают подразделения вооружённых сил в Колумбии для их задействования в операции по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».



По словам Патрушева, венесуэльский народ хорошо понимает, к чему все это может привести, поэтому отказывается принимать гуманитарный груз из страны-агрессора. Он также отметил, что тяжелое гуманитарное положение, о котором заявляют в Вашингтоне, спровоцировано как раз американскими санкциями и эмбарго. «И в этих условиях они еще пытаются навязать гуманитарную помощь. Хотя изначально предполагается, что она будет отвергнута. В то же время, проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, в независимое государство готовится военное вторжение», - добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также сообщил, что американцы предложили России провести отдельные консультации по венесуэльской проблематике.

«Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», - сказал он.

Ранее США запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле 26 февраля. Американская делегация представила проект резолюции, в которой выражается поддержка Национальной Ассамблее Венесуэлы, главой которой является Хуан Гуайдо. Против подобного проекта резолюции выступила Россия.

Политический кризис в стране продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Николаса Мадуро.