Лукавят ли американцы? Эксперты о вероятности военной операции США в Венесуэле

В эфире НСН эксперты рассказали, зачем США путает мировую общественность вероятностью и отказом от военного вторжения в Венесуэлу

Единственной целью США в Венесуэле является не решение проблем страны, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу военного вторжения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что Лондон и Вашингтон уже ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. По словам Небензи, это попытка довести страну до нищеты, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный им режим. При этом ранее спецпредставитель американского президента Эллиотт Абрамс сообщил журналистам, что США не собираются проводить военную операцию против Венесуэлы. По его словам, Соединенные Штаты готовы использовать только дипломатию, а также экономическое и политическое давление.

Однако ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS сообщил, что не исключает возможности участия Вооружённых сил США в урегулировании ситуации в Венесуэле. Тогда президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН назвал такое заявление главы Белого дома неудачным.

«Это скорее блеф. С вероятностью 99% вторжения американцев не будет, просто поскольку большинство американцев против этого. Трамп прекрасно это знает. В том числе, против этого даже те, кто за него голосовал. Многие страны НАТО, по крайней мере, три можно назвать Италия, Греция и Турция, которые с этим не согласны. Самое главное, это то, что армия, за исключением нескольких перебежчиков, на стороне Мадуро. То есть ввязываться Трампу в эту войну совершенно бессмысленно. Мне кажется, это его неудачное заявление, которое, скорее всего, повредит ему в следующей выборной кампании 2020 года», — сказал американист.

Кроме того большинство экспертов уверены, что власть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро останется непоколебимой, пока на его стороне остаются военные силы. В этой связи часть политических действий США направлены на то, чтобы заставить армию и военнослужащих отвернуться от Мадуро. Так, ранее Дональд Трамп обратился к военным и чиновникам Венесуэлы с призывом отказаться от поддержки действующего президента страны Николаса Мадуро. Американский лидер заявил, что в случае отказа принять предложение главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо об амнистии, они могут «потерять все».

В эфире НСН главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин объяснил заявления американского лидера.

«Ничего нового Трамп не сказал. Он только подтвердил с высоты своего положения президента, что американское правительство нацелено и вмешивается в дела суверенного государства. Нужно обратить внимание, что он четко обозначил то, что пока венесуэльские вооруженные силы поддерживают законное правительство, этому правительству нечего беспокоиться. Поэтому усилия сейчас направлены на то, чтобы размыть это единство венесуэльских военных, и американцы будут продолжать это делать. Эти заявления, я так полагаю, сопровождаются еще и тем, что огромные суммы направлены на подкуп военных. Там идет очень интенсивная работа в этом направлении, но пока результаты неверные», — рассказал эксперт.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, заявил, что Николас Мадуро не пользуется достаточной поддержкой военных, поэтому в случае применения силы против своих политических противников он потерпит поражение.