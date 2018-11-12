В Совфеде не удивились британскому следу в австрийской «шпиономании»

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров рассказал НСН, кто подталкивает Австрию к ссоре с Россией.

Австрийские СМИ узнали о возможном источнике сведений об отставном австрийском полковнике, подозреваемом в шпионаже в пользу России. Как пишет газета Kleine Zeitung, наводку на якобы российского шпиона Вене дали британские спецслужбы. Источник издания в австрийском министерстве обороны считает, что Лондон таким образом мог попытаться изменить отношение властей Австрии к России.

Стоит отметить, что ранее в МИД Австрии заявляли о давлении со стороны Великобритании по высылке российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Скрипаля в английском Солсбери. По словам главы австрийского МИД Карин Кнайсль, Вена отказалась присоединиться к кампании Лондона, Евросоюза и США по высылке дипломатов РФ, так как для страны было важно поддерживать всю полноту диалога с Москвой.

Как заметил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, такие хорошие отношения между Россией и Австрией могли не понравиться Великобритании, поэтому британский след в австрийском шпионском скандале неудивителен.

«Я думаю, что в раздувании этого скандала заинтересованы не австрийцы и не россияне. Заинтересованы опять британцы, вечные провокаторы подобных вещей. Заинтересованы здесь и другие страны, которым очень не нравится, что наши две страны поддерживают нормальные, деловые, дружественные контакты между руководителями. Это им очень не нравится. Никакого реального ущерба Россия Австрии не наносила и не могла нанести. Австрия не является противником России. Это сделано для того, чтобы вбить клин в наши отношения с австрийской державой. То, что это могли сделать и британцы, мастера подобных интриг, я не удивлюсь», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что подобные истории не должны выноситься в публичное пространство и обычно разрешаются между двумя участвующими странами. Однако, в истории с отставным офицером, который якобы с 1990-х годов шпионили за НАТО в пользу России, немало подозрительных моментов, считает Джабаров.