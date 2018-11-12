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В Совфеде не удивились британскому следу в австрийской «шпиономании»

12 Ноября 2018 в 12:45
В Совфеде не удивились британскому следу в австрийской «шпиономании»
Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров рассказал НСН, кто подталкивает Австрию к ссоре с Россией. 

Австрийские СМИ узнали о возможном источнике сведений об отставном австрийском полковнике, подозреваемом в шпионаже в пользу России. Как пишет газета Kleine Zeitung, наводку на якобы российского шпиона Вене дали британские спецслужбы. Источник издания в австрийском министерстве обороны считает, что Лондон таким образом мог попытаться изменить отношение властей Австрии к России.

Стоит отметить, что ранее в МИД Австрии заявляли о давлении со стороны Великобритании по высылке российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Скрипаля в английском Солсбери. По словам главы австрийского МИД Карин Кнайсль, Вена отказалась присоединиться к кампании Лондона, Евросоюза и США по высылке дипломатов РФ, так как для страны было важно поддерживать всю полноту диалога с Москвой.

Как заметил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, такие хорошие отношения между Россией и Австрией могли не понравиться Великобритании, поэтому британский след в австрийском шпионском скандале неудивителен.

«Я думаю, что в раздувании этого скандала заинтересованы не австрийцы и не россияне. Заинтересованы опять британцы, вечные провокаторы подобных вещей. Заинтересованы здесь и другие страны, которым очень не нравится, что наши две страны поддерживают нормальные, деловые, дружественные контакты между руководителями. Это им очень не нравится. Никакого реального ущерба Россия Австрии не наносила и не могла нанести. Австрия не является противником России. Это сделано для того, чтобы вбить клин в наши отношения с австрийской державой. То, что это могли сделать и британцы, мастера подобных интриг, я не удивлюсь», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что подобные истории не должны выноситься в публичное пространство и обычно разрешаются между двумя участвующими странами. Однако, в истории с отставным офицером, который якобы с 1990-х годов шпионили за НАТО в пользу России, немало подозрительных моментов, считает Джабаров.

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«Когда возникают скандалы подобного рода, в этом участвуют только две страны: страна, которая подверглась шпионской атаке, и страна, которая как бы ее организовала. Речь идет о том, что Россия якобы вела разведывательную деятельность против Австрии, завербовала там какого-то отставного полковника. Во-первых, такие вещи обычно подобным образом не решаются. Если есть какая-то конкретная информация, вызывается посол, ему сообщается, кто-то из сотрудников посольства объявляется персоной нон-грата, и обмениваются нотами. В публичное пространство подобные вещи не выносят, потому что разведка – это древнейшая профессия на земле, и все страны мира ей занимаются. В этом ничего страшного и плохого нет. Когда переходит какие-то границы, делаются определенные заявления, снижается разведывательная активность и так далее. В данном случае ничего такого не было. Какой-то отставной полковник, который ни один десяток лет уже на пенсии, якобы когда-то работал на российскую разведку. Сейчас можно говорить о чем угодно, и сфабриковать эти данные тоже можно очень просто», — заявил собеседник НСН.

Напомним, что о задержании отставного австрийского военного стало известно 9 ноября. Его подозревают в передаче России информации, в том числе об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе и высокопоставленных военных, с начала 1990-х годов до текущего года. По данным СМИ, задержанный дал признательные показания. Позже канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о решении министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить свой декабрьский визит в Россию. Добавим, что именно на свадьбе госпожи Кнайсль в августе этого года побывал президент РФ Владимир Путин. Приглашение российского лидера на торжество вызвало недовольство европейской общественности, а главе МИД даже предложили уйти в отставку.
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