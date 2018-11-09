Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Глава МИД Австрии не приедет в Москву из-за шпиона

9 Ноября 2018 в 11:34
Глава МИД Австрии не приедет в Москву из-за шпиона

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила отменила свой визит в Москву на фоне шпионского скандала. Об этом сообщил канцлер федеративной республики Себастьян Курц. Ранее стало известно, что бывший полковник австрийской армии задержан по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России.

Как отметил Курц, сейчас органы правосудия должны выяснить насколько оправданы подозрения. Канцлер также сообщил, что обсудит план действий по этому вопросу с европейскими партнерами, передает РИА Новости. Ранее предполагалось, что глава МИД Австрии приедет в Россию с двухдневным визитом 2 декабря. Кнайсль вызвала в МИД российских дипломатов для разъяснения ситуации, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщил Курц, задержанный офицер работал на Россию с начала 90-ых годов, отмечает RT. По данным издания Kronen Zeitungиздания, он собирал сведения об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, кроме того передавал информацию о высокопоставленных военных.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал пережить осеннее обострение западных спецслужб, обвиняющих Россию во всех грехах.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.