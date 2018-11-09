Глава МИД Австрии не приедет в Москву из-за шпиона

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль решила отменила свой визит в Москву на фоне шпионского скандала. Об этом сообщил канцлер федеративной республики Себастьян Курц. Ранее стало известно, что бывший полковник австрийской армии задержан по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России.

Как отметил Курц, сейчас органы правосудия должны выяснить насколько оправданы подозрения. Канцлер также сообщил, что обсудит план действий по этому вопросу с европейскими партнерами, передает РИА Новости. Ранее предполагалось, что глава МИД Австрии приедет в Россию с двухдневным визитом 2 декабря. Кнайсль вызвала в МИД российских дипломатов для разъяснения ситуации, отмечает РЕН ТВ .

Как сообщил Курц, задержанный офицер работал на Россию с начала 90-ых годов, отмечает RT . По данным издания Kronen Zeitungиздания, он собирал сведения об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, кроме того передавал информацию о высокопоставленных военных.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал пережить осеннее обострение западных спецслужб, обвиняющих Россию во всех грехах.