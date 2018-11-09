Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Политика

Охлаждение российско-австрийских отношений назвали «горькой пилюлей» для ЕС

9 Ноября 2018 в 15:39
Охлаждение российско-австрийских отношений назвали «горькой пилюлей» для ЕС
ФОТО: kremlin.ru

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН в эфире НСН рассказал о неприятном повороте в отношениях между Москвой и Веной.

Отношения между Москвой и Веной могут осложниться, если подтвердится информация о бывшем полковнике вооружённых сил Австрии, который якобы долгое время занимался шпионажем в пользу РФ. Такое мнение выразила глава МИД европейской страны Карин Кнайсль. В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил западных партнёров в использовании «мегафонной» дипломатии, когда РФ публично обвиняют и требуют от неё объяснений, хотя по этому вопросу Москве ничего не известно.

Рар: Способы обхода санкций Путин и Меркель обсудят без посторонних
Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН рассказал, что эта ситуация может повредить российско-австрийским отношениям. 

«Это можно рассматривать в общем контексте шпиономании, которая развернулась на Западе (якобы наши следы находятся везде). Сейчас Австрия является председателем Совета Евросоюза. Это вызывает некоторые опасения, потому что до этого Австрия была посредником во всех отношениях. Даже если вспомнить историю со Скрипалями, была массовая высылка дипломатов из всех стран, Австрия ни одного не выслала. Они согласились с тем, что это нехорошо, но никаких мер относительно России не приняли. То, что делается сейчас, меня удивляет, не вижу никаких объективных причин. Может быть, там что-то такое американцы придумали, чтобы испортить наши отношения с Австрией. К сожалению, тут тоже может быть неприятный поворот. Это горькая пилюля для Евросоюза, который в лице Австрии имеет хорошего посредника», - заключил Швейцер.

Напомним, ранее именно на свадьбе канцлера Австрии Карин Кнайсль побывал президент РФ Владимир Путин. Он подарил молодожёнам картину, антикварную соковыжималку и тульский самовар, после чего уехал на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что Великобритания пытается воздействовать на страны Европы, чтобы те ввели санкции против российской военной разведки. В Лондоне убеждены, что именно она стоит за применением химического оружия в Солсбери 4 марта.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.