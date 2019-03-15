Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

Число жертв бойни в Новой Зеландии выросло до 49

15 Марта 2019 в 11:20
Число жертв бойни в Новой Зеландии выросло до 49

Число погибших во время нападения группы правых экстремистов на мечети в новозеландком городе Крайстчерч выросло до 49 человек. Как передает  RT, такие последние данные обнародовал коммиссар городской полиции.

Уточняется, что 41 человек был убит в одной мечети, ещё семеро – во второй. Один пострадавший скончался в госпитале. Ранено около полусотни человек.

По подозрению в причастности к этой бойне задержаны четыре человека, в том числе, предполагаемый организатор нападения, 28-летний гражданин Австралии.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН выразил уверенность, что этот случай аналогичен теракту, устроенному Брейвиком в Норвегии в 2011 году. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.