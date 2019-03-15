Число жертв бойни в Новой Зеландии выросло до 49

Число погибших во время нападения группы правых экстремистов на мечети в новозеландком городе Крайстчерч выросло до 49 человек. Как передает RT , такие последние данные обнародовал коммиссар городской полиции.

Уточняется, что 41 человек был убит в одной мечети, ещё семеро – во второй. Один пострадавший скончался в госпитале. Ранено около полусотни человек.

По подозрению в причастности к этой бойне задержаны четыре человека, в том числе, предполагаемый организатор нападения, 28-летний гражданин Австралии.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН выразил уверенность, что этот случай аналогичен теракту, устроенному Брейвиком в Норвегии в 2011 году.

