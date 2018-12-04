В РАН раскрыли возможные темы переговоров Путина и Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что отправляется с визитом в Москву, где ему предстоит «очень важная встреча» с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 5 декабря. Мадуро охарактеризовал предстоящие переговоры с президентом России, как «интенсивные», и пояснил, что его визит в Москву призван «укрепить и расширить дипломатические отношения и дружбу между братскими странами».
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин рассказал НСН, о чем пойдет речь на переговорах лидеров России и Венесуэлы (слушайте аудио).
Напомним, что с 2014 года Венесуэла охвачена противостоянием власти и оппозиции, что привело к дестабилизации экономики. Противников Николаса Мадуро поддерживают Вашингтон, президент Колумбии и глава Организации американских государств.