Новости за ночь: Пушков ответил на призыв к размещению кораблей НАТО в Чёрном море

ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Пушков отреагировал на призыв сенатора США направить корабли НАТО в Чёрное море

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал призыв американского сенатора Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море рецептом резкого обострения конфликта. По его словам, законодатель Соединённых Штатов «плохо понимает соотношение сил в регионе», Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Пушков также призвал Баррассо успокоиться и заняться экологией в родном штате, поскольку Вашингтон не сможет «заставить Россию не защищать территориальные воды».

Качество и состав пива в РФ может измениться

В РФ могут измениться требования к качеству пива. Это следует из проекта технического регламента алкогольной продукции, который одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии. Если документ будет принят, то 50% солода будет позволено заменять на зерно и сахаросодержащие продукты. Сейчас этот показатель не должен превышать 20%. В свою очередь, представители транснациональных компаний инициативу поддержали и подчеркнули, что это позволит расширить ассортимент, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знаковые с ходом обсуждения регламента.

Латвийское предприятие, которое производит шпроты, пожаловалось на негативное влияние запрета на поставки продукции в Россию. Как уточнили в «Бривайс вилнис», в течение первых девяти месяцев 2018 года убытки удалось сократить: если раньше они составляли 679693 евро, то теперь достигают 435662 евро. Также компании удалось на 9,2% увеличить оборот предприятия. Однако влияние санкций до сих пор ощутимо, отметил производитель, сообщает Laukos.

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Она потеряла сознание в тот момент, когда глава страны рассказывал о реакции мира на инцидент в Керченском проливе. Тогда президенту пришлось прервать выступление, чтобы помочь ей покинуть студию. Позже Порошенко вернулся и рассказал, что Денисова работает по 20 часов в сутки ради освобождения моряков. Омбудсмену по правам человека пришлось прибегнуть к помощи медиков, сообщает ICTV. Напомним, украинские моряки арестованы, поскольку 25 ноября они на кораблях нарушили госграницу РФ.