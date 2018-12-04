Вторник
04 декабря
USD 66.29
EUR 75.39
Политика

Новости за ночь: Пушков ответил на призыв к размещению кораблей НАТО в Чёрном море

4 Декабря 2018 в 07:33
Новости за ночь: Пушков ответил на призыв к размещению кораблей НАТО в Чёрном море
ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Пушков отреагировал на призыв сенатора США направить корабли НАТО в Чёрное море

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал призыв американского сенатора Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море рецептом резкого обострения конфликта. По его словам, законодатель Соединённых Штатов «плохо понимает соотношение сил в регионе», Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Пушков также призвал Баррассо успокоиться и заняться экологией в родном штате, поскольку Вашингтон не сможет «заставить Россию не защищать территориальные воды».

Качество и состав пива в РФ может измениться

В РФ могут измениться требования к качеству пива. Это следует из проекта технического регламента алкогольной продукции, который одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии. Если документ будет принят, то 50% солода будет позволено заменять на зерно и сахаросодержащие продукты. Сейчас этот показатель не должен превышать 20%. В свою очередь, представители транснациональных компаний инициативу поддержали и подчеркнули, что это позволит расширить ассортимент, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знаковые с ходом обсуждения регламента.

Экс-главком ВМФ: Украина блефует, говоря о тактике «волчьей стаи» в Керченском проливе
Производитель шпрот из Латвии не смог оправиться после антироссийских санкций

Латвийское предприятие, которое производит шпроты, пожаловалось на негативное влияние запрета на поставки продукции в Россию. Как уточнили в «Бривайс вилнис», в течение первых девяти месяцев 2018 года убытки удалось сократить: если раньше они составляли 679693 евро, то теперь достигают 435662 евро. Также компании удалось на 9,2% увеличить оборот предприятия. Однако влияние санкций до сих пор ощутимо, отметил производитель, сообщает Laukos.

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Она потеряла сознание в тот момент, когда глава страны рассказывал о реакции мира на инцидент в Керченском проливе. Тогда президенту пришлось прервать выступление, чтобы помочь ей покинуть студию. Позже Порошенко вернулся и рассказал, что Денисова работает по 20 часов в сутки ради освобождения моряков. Омбудсмену по правам человека пришлось прибегнуть к помощи медиков, сообщает ICTV. Напомним, украинские моряки арестованы, поскольку 25 ноября они на кораблях нарушили госграницу РФ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.