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Мадуро анонсировал важную встречу с Путиным

4 Декабря 2018 в 08:26
Мадуро анонсировал важную встречу с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что отправляется с визитом в Москву, где ему предстоит «очень важная встреча» с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил Мадуро в соцсетях, его визит призван «укрепить и расширить дипломатические отношения и дружбу между братскими странами», отмечает «Свободная пресса».

Мадуро также охарактеризовал предстоящие переговоры с президентом России, как «интенсивные», однако о подробностях предстоящей встречи лидер Венесуэлы не стал распространяться, передает РЕН ТВ. Переговоры должны состояться в среду, 5 декабря.

Как напоминают Известия, с 2014 года Венесуэла охвачена противостоянием власти и оппозиции, что привело к дестабилизации экономики. Противников Николаса Мадуро поддерживают Вашингтон, президент Колумбии и глава Организации американских государств.

 Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец назвал в эфире НСН аресты журналистов в Венесуэле после покушения на Мадуро «поисками крайних».


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