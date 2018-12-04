Мадуро анонсировал важную встречу с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что отправляется с визитом в Москву, где ему предстоит «очень важная встреча» с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил Мадуро в соцсетях, его визит призван «укрепить и расширить дипломатические отношения и дружбу между братскими странами», отмечает «Свободная пресса» .

Мадуро также охарактеризовал предстоящие переговоры с президентом России, как «интенсивные», однако о подробностях предстоящей встречи лидер Венесуэлы не стал распространяться, передает РЕН ТВ . Переговоры должны состояться в среду, 5 декабря.

Как напоминают Известия , с 2014 года Венесуэла охвачена противостоянием власти и оппозиции, что привело к дестабилизации экономики. Противников Николаса Мадуро поддерживают Вашингтон, президент Колумбии и глава Организации американских государств.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец назвал в эфире НСН аресты журналистов в Венесуэле после покушения на Мадуро «поисками крайних».