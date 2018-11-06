В РАН призвали не искать интриг в «срыве» встречи Путина и Трампа Макроном

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал НСН, почему президент Франции мог попросить лидеров РФ и США провести встречу в другой раз.
Причиной изменения формата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября стало нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отвлекать внимание от мероприятий, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на информированного европейского дипломата.
Ранее ожидалось, что президенты России и США проведут полноценные переговоры «на полях» юбилейных мероприятий, однако 5 ноября Дональд Трамп заявил, что встречи с российским коллегой, вероятно, не будет. Затем в Кремле сообщили, что из-за изменившихся обстоятельств было принято решение отказаться от полноформатной встречи и заменить ее разговором «на ногах».
В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что таким образом главы России и Соединенных Штатах пошли навстречу французскому президенту, который не хотел затмить мероприятие, на которое прибудут лидеры стран практически всего мира.
В то же время, перенос встречи не понизит ее значения и актуальности, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
«Я думаю, что обе стороны, и американцы и мы, поняли позицию французов и пошли на уступки. Я бы не искал здесь каких-то политических интриг, каких-то движений, которые эту встречу разрушили или как-то не дали ей пройти. Я думаю, эта встреча состоится, это будет важная встреча, но немного позже», — резюмировал собеседник НСН.
Отметим, что президенты России и США планируют встретиться на саммите G20, который пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Советник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что Путин и Трамп планируют провести «длительную и обстоятельную» встречу в кулуарах международного саммита.
Ранее американские СМИ сообщили о планах американского лидера на саммите в Аргентине представить председателю КНР Си Цзиньпину предложения по торговому соглашению между двумя странами, оказавшимися в состоянии торговой войны. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН предположил, что США пришлось пойти на уступки Китаю в надежде остановить его сближение с Россией.