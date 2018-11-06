В РАН призвали не искать интриг в «срыве» встречи Путина и Трампа Макроном

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал НСН, почему президент Франции мог попросить лидеров РФ и США провести встречу в другой раз.

Причиной изменения формата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября стало нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отвлекать внимание от мероприятий, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на информированного европейского дипломата.

Ранее ожидалось, что президенты России и США проведут полноценные переговоры «на полях» юбилейных мероприятий, однако 5 ноября Дональд Трамп заявил, что встречи с российским коллегой, вероятно, не будет. Затем в Кремле сообщили, что из-за изменившихся обстоятельств было принято решение отказаться от полноформатной встречи и заменить ее разговором «на ногах».

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что таким образом главы России и Соединенных Штатах пошли навстречу французскому президенту, который не хотел затмить мероприятие, на которое прибудут лидеры стран практически всего мира.