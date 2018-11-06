Вторник
06 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
В мире

В РАН призвали не искать интриг в «срыве» встречи Путина и Трампа Макроном

6 Ноября 2018 в 11:43
В РАН призвали не искать интриг в «срыве» встречи Путина и Трампа Макроном
Фото: РИА Новости

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров рассказал НСН, почему президент Франции мог попросить лидеров РФ и США провести встречу в другой раз.

Причиной изменения формата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября стало нежелание президента Франции Эммануэля Макрона отвлекать внимание от мероприятий, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на информированного европейского дипломата.

Ранее ожидалось, что президенты России и США проведут полноценные переговоры «на полях» юбилейных мероприятий, однако 5 ноября Дональд Трамп заявил, что встречи с российским коллегой, вероятно, не будет. Затем в Кремле сообщили, что из-за изменившихся обстоятельств было принято решение отказаться от полноформатной встречи и заменить ее разговором «на ногах».

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, что таким образом главы России и Соединенных Штатах пошли навстречу французскому президенту, который не хотел затмить мероприятие, на которое прибудут лидеры стран практически всего мира.

Переговоров не будет из-за Китая. В Кремле сообщили о встрече Путина и Трампа «на ногах»
«Нельзя говорить, что Макрон сорвал эту встречу. Наоборот, Франция приветствовала эту встречу и готова была предоставить свою площадку для важных переговоров лидеров двух стран, которых ждет, без преувеличения, весь мир. Но, видимо, французы посчитали немного неудобным проведение этой встречи, которая бы оставила в тени их главное мероприятие, на которое возлагалось много надежд. Видимо, по дипломатическим каналам французы согласовали и с нами, и с американцами, вопрос о том, чтобы эту встречу перенести, потому что она действительно бы сдвинула на обочину главную встречу мировых лидеров, посвященную юбилейной дате. В силу технических причин, на мой взгляд, французы попросили эту встречу перенести», — сказал Федоров.

В то же время, перенос встречи не понизит ее значения и актуальности, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

«Я думаю, что обе стороны, и американцы и мы, поняли позицию французов и пошли на уступки. Я бы не искал здесь каких-то политических интриг, каких-то движений, которые эту встречу разрушили или как-то не дали ей пройти. Я думаю, эта встреча состоится, это будет важная встреча, но немного позже», — резюмировал собеседник НСН.

Отметим, что президенты России и США планируют встретиться на саммите G20, который пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Советник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что Путин и Трамп планируют провести «длительную и обстоятельную» встречу в кулуарах международного саммита.

Ранее американские СМИ сообщили о планах американского лидера на саммите в Аргентине представить председателю КНР Си Цзиньпину предложения по торговому соглашению между двумя странами, оказавшимися в состоянии торговой войны. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН предположил, что США пришлось пойти на уступки Китаю в надежде остановить его сближение с Россией.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.