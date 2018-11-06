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Переговоров не будет из-за Китая. В Кремле сообщили о встрече Путина и Трампа «на ногах»

6 Ноября 2018 в 08:50
Переговоров не будет из-за Китая. В Кремле сообщили о встрече Путина и Трампа «на ногах»

В Кремле отреагировали на заявление главы США о неуверенности в проведении переговоров с лидером РФ в Париже.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут в Париже «встречу на ногах». Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, полноформатных переговоров не получится, однако произойдёт это не из-за каких-то разногласий между Москвой и Вашингтоном, а из-за формата мероприятия.

«В данном случае дело не в разногласиях, дело - в формате многостороннего мероприятия, которое посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны. Он не позволяет полноценно встретиться двум президентам, поэтому решили, что они “на ногах” побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу», - цитирует слова Пескова ТАСС.

Эксперт: На саммите в Париже Трамп будет требовать Си Цзиньпина
Ранее Трамп заявил журналистам, что не уверен в вероятности переговоров с Путиным в Париже. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. Интересно, что 24 октября американский лидер подтверждал, что встреча с главой России. Тогда президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН предполагал, что будущее переговоров будет зависеть от участия лидера КНР Си Цзиньпина.

«Важно одно: сумеет ли Путин убедить Си Цзиньпина принять участие, не обязательно в предстоящем саммите в Париже, но в дальнейших трёхсторонних встречах. И уже всем вместе решать вопросы глобального порядка. А на встрече 11 ноября Дональд Трамп будет интересоваться, где Китай, он будет требовать Си Цзиньпина. И единственный, кто сможет привести его за стол переговоров, это Путин. У российского лидера сложились уникальные теплые отношения с главой КНР. А встреча в Париже очень важна, она нужна. Но думаю, что прорывов нельзя ожидать, пока не состоится саммит трех лидеров», - убеждён американист.

Стоит отметить, что и после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Дональд Трамп настаивал на привлечении Китая к исполнению документа.

«Китай не является частью того соглашения (ДРСМД - НСН), но они должны быть включены в него», - заявил президент США.

В свою очередь, в Пекине напомнили об оборонном характере национальной политики.

«Китай придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», - рассказал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин во время пресс-конференции в НСН рассказал, что главная геополитическая схватка XXI века состоится между США и Китаем. При этом эксперт подчеркнул, что абсолютный перевес сможет обеспечить только Россия.

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