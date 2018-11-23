В РАН предрекли провал переговорам Трампа и Си Цзиньпина на G20

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на саммите G20 в Аргентине пути разрешения торговых споров. Об этом сообщил заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики Ван Шоувэнь. По его словам, Китай надеется, что двусторонние переговоры с лидером Соединенных Штатов будут успешными и окажут значительное влияние на отношения двух стран.
Однако, с учетом нынешних тенденций, ожидать от переговоров значительного прогресса в отношениях США и Китая, фактически находящихся в состоянии торговой войны, не стоит, заявил НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
«Пока особо не вижу перспектив американо-китайского урегулирования этого вопроса. Учитывая нынешнюю тенденцию, стороны максимум, что могут сделать, это сохранить хорошую мину при плохой игре, сказав, что консультации будут продолжены.Пока не вижу больших точек соприкосновения. Если они будут найдены, то это, скорее всего, будут косметические точки. Может быть, США пока воздержатся от введения новых пошлин на китайский импорт. Отложат с 1 января на неопределенный срок их введение. Это максимум, что я вижу», — отметил американист.
Собеседник НСН напомнил, что Соединенные Штаты уже ввели пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов и с 1 января грозились ввести импортные тарифы на товары из Китая еще на сумму 250 млрд долларов.
«Это практически покроет уже весь китайский импорт в Соединенные Штаты. Может быть, Америка надеется, что если они 1 января введут дополнительные пошлины, то Си Цзиньпин пойдет на какие-то уступки, которых требует Вашингтон», — предположил Васильев.
По его словам, основным принципом политики США в отношении Китая остается решение северокорейского вопроса.
«Все американское давление идет на Китай для того, чтобы подвинуть КНР в решении северокорейской проблемы, учитывая тот факт, что в начале 2019 года может состояться вторая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном. Пока Китай тоже занимает в этом позицию, которая не устраивает Соединенные Штаты», — заметил эксперт.
Стоит отметить, что в середине ноября Си Цзиньпин встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее. Политики не смогли согласиться по вопросам перспектив урегулирования торгово-экономических споров. По мнению Владимира Васильева, причиной этому стали разногласия США с Всемирной торговой организацией относительно трактовки китайской экономики.
«Дело все в том, что ВТО считает, что китайская экономика является рыночной, в то время как американцы считают ее классическим типом управляемой государством экономики. Пока выхода из этого противоречия я не вижу. Американцы настаивают, чтобы ВТО всячески ограничивала Китай и считала, что он проводит не честную политику экспортно-импортных операций, а продает свою продукцию, в частности, на американский рынок по демпинговым ценам и соответствующим образом попадает под какие-то санкции ВТО», — рассказал американист.
Напомним, в начале ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать разработку торгового соглашения с Китаем. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что американский лидер намерен представить некоторые предложения председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Аргентине. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН предположил, что США пришлось пойти на уступки Китаю в надежде остановить его сближение с Россией.