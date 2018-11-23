В РАН предрекли провал переговорам Трампа и Си Цзиньпина на G20

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН рассказал НСН, почему не стоит ждать окончания торговой войны Штатов с КНР.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на саммите G20 в Аргентине пути разрешения торговых споров. Об этом сообщил заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики Ван Шоувэнь. По его словам, Китай надеется, что двусторонние переговоры с лидером Соединенных Штатов будут успешными и окажут значительное влияние на отношения двух стран.

Однако, с учетом нынешних тенденций, ожидать от переговоров значительного прогресса в отношениях США и Китая, фактически находящихся в состоянии торговой войны, не стоит, заявил НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Пока особо не вижу перспектив американо-китайского урегулирования этого вопроса. Учитывая нынешнюю тенденцию, стороны максимум, что могут сделать, это сохранить хорошую мину при плохой игре, сказав, что консультации будут продолжены.Пока не вижу больших точек соприкосновения. Если они будут найдены, то это, скорее всего, будут косметические точки. Может быть, США пока воздержатся от введения новых пошлин на китайский импорт. Отложат с 1 января на неопределенный срок их введение. Это максимум, что я вижу», — отметил американист.

Собеседник НСН напомнил, что Соединенные Штаты уже ввели пошлины на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов и с 1 января грозились ввести импортные тарифы на товары из Китая еще на сумму 250 млрд долларов.

«Это практически покроет уже весь китайский импорт в Соединенные Штаты. Может быть, Америка надеется, что если они 1 января введут дополнительные пошлины, то Си Цзиньпин пойдет на какие-то уступки, которых требует Вашингтон», — предположил Васильев.

По его словам, основным принципом политики США в отношении Китая остается решение северокорейского вопроса.