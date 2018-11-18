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Саммит АТЭС впервые в истории завершился без итогового коммюнике

18 Ноября 2018 в 12:46
Саммит АТЭС впервые в истории завершился без итогового коммюнике

В Папуа-Новой Гвинее завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Впервые в истории лидеры не приняли итоговую декларацию по его завершению, потому что не смогли договориться. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил.

Он пообещал, что текст итогового коммюнике будет опубликован позже.

По информации источника одной из делегаций, декларация все же была принята за вычетом «спорных пунктов», которыми стали Богорские цели, ВТО и «торговые практики».

Ранее сообщалось, что на саммите красной нитью проходило торговое противостояние США и КНР. Так, вице-президент Штатов Майкл Пенс открыто предостерег небольшие государства, чтобы не присоединялись к китайскому проекту «Один пояс и один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, обвинил США в протекционизме, назвав его «недальновидным подходом», обреченным на неудачу, пишет RT.

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