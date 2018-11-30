Малые конфузы "Большой двадцатки"

В Буэнос-Айресе открылся саммит стран «Большой двадцатки».

Президент России примет участие в трех заседаниях G20, в двух неформальных саммитах - лидеров объединений БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) и РИК (Россия, Индия, КНР), а также проведет целую серию двусторонних встреч, самой ожидаемой из которых была встреча с президентом США Дональдом Трампом. Прямо накануне саммита Трамп объявил об отказе от встречи с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила искать причины такого решения Трампа «во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений». По словам доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, которые приводит РИА Новости, главной причиной стало то, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в четверг дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте своего патрона с недвижимостью в России. Это может придать новую силу расследованию Роберта Мюллера, - отметил эксперт. В любом случае «Путин и Трамп пересекутся "на ногах", как и другие лидеры», - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Кроме оказавшейся под вопросом встречи с президентом США, у Владимира Путина в Буэнос-Айресе запланирован завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель, беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, от которой ждут важных результатов для мирового рынка нефти, - отмечает «Интерфакс».

Еще ряд контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, намечены у Путина, как принято говорить, «на ногах».

Начался саммит в Аргентине с конфуза, в котором оказался президент Франции, и опоздания более чем на сутки Ангелы Меркель. По прибытии Эмманюэля Макрона не встретил никто из официальных лиц, а лишь сотрудник аэропорта в желтом жилете вроде тех, что надевают протестующие против повышения цен на топливо во Франции. Макрону ничего не оставалось, как пожать ему руку. А фрау канцлера Германии задержали технические неполадки немецкого «борта №1». Вскоре после взлета у лайнера отказала система связи и ряд других электронных систем. Пилот, как отмечается, самый опытный, сумел посадить воздушное судно в Кёльне и пожаловался на «беспрецедентные сбои». Немецкие власти рассматривают в числе прочих и криминальную версию случившегося. Правда, затем появились сообщения, согласно которым, проводку «борта номер один» погрызли крысы и мыши. Как бы то ни было, а Меркель пришлось добираться в Буэнос-Айрес «на перекладных».

Всеволод Нерознак