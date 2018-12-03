Попытка №2. В Белоруссии оценили смягчённый вариант налога на тунеядство

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Белорусский политолог заявил НСН, что вторая попытка вывести из тени самозанятых белорусов вызовет несогласие у населения.

Почти полмиллиона человек оказались в базе не занятых в экономике трудоспособных граждан Белоруссии. С 2019 года они будут обязаны платить за коммунальные услуги в полном объёме, без льгот. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич, сообщает Sputnik Беларусь.

По её словам, с 1 декабря граждане смогут проверить свой статус на едином портале электронных услуг. Если человек подтвердит своё трудоустройство, его фамилию удалят из списка «тунеядцев».

Второй попыткой государства вывести из тени неофициально работающих граждан назвал эту инициативу в эфире НСН белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, это более гуманный способ, чем введение налога на тунеядство, однако предрекать ему больший успех преждевременно.

«Это очередная попытка вывести этих граждан из тени. Она объясняется тем, что в Беларуси все пользуются социальными благами — бесплатной медициной, субсидированием ЖКХ, транспортом и так далее. Поскольку государство вкладывает серьёзные деньги в социальную сферу, оно пытается этих людей принудить участвовать в расходах. Насколько это получится, вопрос. Мы видели, что первая попытка была не очень удачной, она вызвала серьёзные протесты. Во второй попытке речь идёт о гораздо меньших суммах — предлагается оплатить ЖКХ, а не какой-то налог в размере 200-300 долларов в год. Насколько это будет удачно, посмотрим. Всё равно будут недовольные, не факт, что получится большие суммы с них собрать. Для меня эффективность этого декрета всё равно под вопросом», — заявил Дзермант.

Напомним, в январе 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил декрет о тунеядцах, обязывающий безработных трудоспособных граждан республики платить в казну налог в размере 250 долларов. Декрет был введён в апреле 2015 года и вызвал волну протестов.