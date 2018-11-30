В Израиле открестились от ударов по Сирии

ФОТО: РИА Новости

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер в эфире НСН не удивился, что обстрел пригорода Дамаска совпал с решением Трампа отменить встречу с Путиным.

В Сети появились кадры, на которых видны действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Кроме того, заснят запуск одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. По информации источника РИА Новости в органах безопасности Сирии, были сбиты израильский самолет и четыре запущенные Израилем ракеты. Однако, представитель пресс-службы армии Израиля позднее опроверг сведения о сбитом самолете.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер, обсуждая с НСН этот эпизод, заявил, что подтверждённой информации относительно участия израильской армии, нет, а в атаке могли принимать участие самолеты других государств.

«Мы знаем об инциденте по сообщению иностранных источников. Они пишут, что атака продолжалась около 1,5 часов и была настолько широкой, что ее можно сравнить с майской. Тогда было уничтожено 52 иранских объекта на территории Сирии. Пресс-секретарь нашей армии опроверг, что был сбит самолет, ничего подобного близко не было. кто-то мог нас захотеть защитить в этом случае. Я недавно прогнозировал, что атака по иранским объектам будет или перед самой встречей президентов России и США в Аргентине, либо во время нее. А когда, читая документы разведки об инциденте в Керченском проливе, Трамп отменил переговоры, потому что трудно будет договориться о политике в Сирии. В этот самый момент иностранные самолеты нанесли обширный удар. Наше руководство предполагало, что такие атаки будут продолжаться», - уточнил бывший дипломат.

Комментируя для правительственного телеканала Syria атаку на пригород Дамаска, сирийский военный эксперт, отставной генерал Махмуд Абдель Салям заявил, что это был первый израильский ракетный удар после нападения 17 сентября на военные и гражданские объекты в районе порта Латакия. Тогда под огонь сирийских ПВО попал российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, его экипаж погиб. Салям добавил, что сирийские зенитчики использовали при отражении атаки зенитно-ракетные комплексы С-200.

Напомним, интерес к району Аль-Кисва обусловлен тем, что израильские военные считают его местом дислокации иранских формирований.