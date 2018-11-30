Потери начались? В сети появилось видео отражения израильской атаки в Сирии

ФОТО: Reuters

Армия Израиля опровергает информацию о сбитом в небе над Сирией самолёте.

СМИ заявили об уничтожении израильского самолёта и четырёх ракет, которые были выпущены по территории САР. Для этого были использованы комплексы ПВО, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности республики. Тем временем, в Израиле опровергли сообщения о сбитом самолёте. Однако в Twitter появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлены моменты отражения атаки сирийскими ПВО.

Ранее немецкие СМИ заявили, что Израиль прекратил самостоятельные военные операции в Сирии после того, как в республику доставили ЗРК С-300. Тогда экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что полёты ВВС страны продолжаются.

«Атаки израильской авиации продолжались, просто по взаимному пониманию и россияне, и мы это не комментировали. Может быть, они были немножко в меньшем количестве, чем это было до 17 сентября. Россияне возмущались. Мы им сообщали [о полётах], правда, не за длительное время, как хотели россияне, потому что это бы угрожало нашим лётчикам, потому что мы не уверены, что эта информация не была бы передана Ирану или “Хезболле”. Спасибо россиянам, они со всем своим недовольством и кипением от злости не выставляли это на первые полосы газет и молчали. Мы тоже молчим», - отметил Векслер.

Напомним, после того, как на подлёте к Сирии был сбит российский самолёт Ил-20, которым прикрывался израильский истребитель, наносивший удары по САР, РФ поставила республике новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2. Тогдав эфире подчеркнул , что при наличии таких комплексов, атака территории САР будет сопровождаться большими потерями.

«С-300ПМУ-2 (экспортная версия С-300ПМ-2, которую, как полагает эксперт, доставили в Сирию – примечание НСН) обладает целым рядом особенностей. У него есть большая дальность стрельбы (до 250 километров). Это достаточно серьёзный помехозащищённый комплекс. Так что он не может быть подавлен существующими средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы – НСН). К тому же, это многоканальный комплекс, который одновременно обеспечивает обстрел сразу нескольких целей. Атака территории Сирии силами авиации будет сопровождаться значительными потерями», - заключил в эфире НСН Сивков.

Напомним, самолёт Ил-20 был сбит в сентябре 2018 года. На его борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли. Военно-транспортный самолёт был поражён сирийскими средствами ПВО, которые атаковали израильский истребитель. В качестве ответной меры РФ на безвозмездной основе перебросила три дивизиона С-300ПМ.