Потери начались? В сети появилось видео отражения израильской атаки в Сирии

СМИ заявили об уничтожении израильского самолёта и четырёх ракет, которые были выпущены по территории САР. Для этого были использованы комплексы ПВО, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности республики. Тем временем, в Израиле опровергли сообщения о сбитом самолёте. Однако в Twitter появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлены моменты отражения атаки сирийскими ПВО.

#SAA AD activity recorded from the car near #Damascus pic.twitter.com/IWX0Xt5l8U