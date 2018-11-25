Военный эксперт рассказал, каким веществом отравили жителей Алеппо

Кадр из видео Минобороны РФ

Игорь Никулин в эфире НСН предположил, что жители Алеппо подверглись воздействию хлористого зарина, произведенного боевиками из западных компонентов.

МИД Сирии призвал Совбез ООН принять меры в связи с химической атакой боевиков на город Алеппо. Также Дамаск потребовал принять меры в отношении государств, помогающих террористам в инсценировках химических атак и доставке отравляющих веществ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что снаряды, которым боевики обстреляли северо-западные районы Алеппо, были предположительно начинены хлором.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, что хлор – не самый опасный элемент, но при длительном воздействии пострадавший может погибнуть.

«В последний раз чистый хлор использовали во время первой мировой войны. Хлор обжигает легкие, действует на слизистые оболочки, но убить человека хлором довольно тяжело, только если его запереть. Если человек долго находится под воздействием хлора, то может погибнуть», - заявил собеседник агентства.

Эксперт предположил, что жители Алеппо подверглись воздействию хлорсодержащего отравляющего вещества, возможно хлористого зарина. Он обратил внимание на то, что никто из пострадавших не жаловался на резкий запах, который отличает хлор от других отравляющих веществ. Этим можно объяснить и то, почему люди не сразу поняли, что подверглись химической атаке, продолжали оставаться в зоне поражения под воздействием отравляющего вещества.

«Хлор действует сразу и очень резко пахнет. То, что люди начали чувствовать недомогание спустя какое-то время, говорит о том, что применялся не чистый хлор, а хлорсодержащее боевое отравляющее вещество. Скорее всего, хлористый зарин. Он без запаха и его невозможно сразу почувствовать. Это более опасное вещество, а симптомы отравления им схожи с симптомами отравления хлором. Поэтому и пострадавших так много», - отметил Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что химическая атака в Алеппо требует серьезного расследования. На то, чтобы собрать доказательства, у специалистов есть 2-3 дня.

«Это серьезный случай, который необходимо расследовать. В Гуте нашли химическую лабораторию, в которой были компоненты для производства хлористого зарина западногерманских и британских компаний. Вполне возможно, что они попадали не только в Восточную Гуту, но и в другие места. Специалистам необходимо сейчас собрать образцы почвы и воздуха. Сделать это желательно в первые пару дней, потом уже будет сложнее. Обычно следы сохраняются не больше недели», - пояснил эксперт.

Никулин не исключает, что Запад снова возложит вину на произошедшее на сирийскую армию и президента страны Башара Асада.

«Что им еще остается? Они ищут легальное основание находиться в Сирии и не могут придумать ничего лучше, чем расследование химических атак. Поэтому американцы будут всячески настаивать на этой версии», – заключил Игорь Никулин.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео из клиники, куда привозили пострадавших от химической атаки боевиков жителей сирийского Алеппо. По данным медиков, в лечебные учреждения потупили уже не меньше 107 человек, в том числе дети. На месте атаки уже работают российские военные химики.