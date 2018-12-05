В Госдуме посоветовали Помпео разобраться в своих претензиях к России

Зампред комитета Госдумы по международным делам в эфире НСН назвал выдвижение России ультиматума по ДРСМД неправильным.

США выдвинули России ультиматум по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если Россия не вернется к соблюдению требований соглашения, то Вашингтон перестанет выполнять свои обязанности через 60 дней, заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео во время пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно совместному заявлению министров иностранных дел стран-членов НАТО, России приписывают разработку и тестирование ракетной системы 9M729 (SSC-8), которая по своим характеристикам нарушает ДРСМД. Однако обвинения России в нарушении соглашения не обоснованы, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.