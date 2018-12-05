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В Госдуме посоветовали Помпео разобраться в своих претензиях к России

5 Декабря 2018 в 14:41
В Госдуме посоветовали Помпео разобраться в своих претензиях к России
Зампред комитета Госдумы по международным делам в эфире НСН назвал выдвижение России ультиматума по ДРСМД неправильным.

США выдвинули России ультиматум по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если Россия не вернется к соблюдению требований соглашения, то Вашингтон перестанет выполнять свои обязанности через 60 дней, заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео во время пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно совместному заявлению министров иностранных дел стран-членов НАТО, России приписывают разработку и тестирование ракетной системы 9M729 (SSC-8), которая по своим характеристикам нарушает ДРСМД. Однако обвинения России в нарушении соглашения не обоснованы, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Мы передали американской стороне все данные по испытанию этой ракеты 9М729, поэтому их претензии не обоснованы по поводу именно этой ракеты. Я считаю, что господину Помпео и всем специалистам нужно как следует разобраться в тех претензиях по нарушению якобы нашей страной этого договора и подходить более ответственно к этим серьезнейшим [соглашениям], на основе которых сегодня держится весь мир. Такие заявления очень неправильные», — сказал депутат.

Ранее в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия полностью выполняет ДРСМД и призвал Соединенные Штаты сначала самим выполнить все условия соглашения. 
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