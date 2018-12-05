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Армия и вооружение

Под прицелом. Генерал-лейтенант рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

5 Декабря 2018 в 08:44
Под прицелом. Генерал-лейтенант рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Эксперт в эфире НСН рассказал, какие ответные действия должна предпринять Россия, если через 60 дней Вашингтон прекратить исполнять обязательства по договору.

США прекратят выполнять обязательства Договора о ракетах средней и меньшей дальности через 60 дней, если Россия не будет придерживаться соглашения. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео во время пресс-конференции в Брюсселе 4 декабря. До истечения 60 дней США не намерены размещать какие-либо системы, противоречащие договору.

Названы страны, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД
Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, к чему приведёт размещение американского вооружения в Европе, если США выйдут из договора (слушайте аудио).

«Представляете, если в Европе [разместить ракеты] дальностью 500 километров и прочертить 500 километров от Польши [в сторону] Москвы или Питера – вся густонаселённая часть РФ под прицелом. Поэтому ответные действия какие должны быть? Первым ударом вывести их из строя, чтобы они не могли взлететь, вплоть до высадки десанта и уничтожения их на месте или [поразить] высокоточным оружием – у нас в этом плане всё хорошо, есть чем ответить», - заключил в эфире НСН Бижев.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин во время пресс-конференции в НСН предположил, что в случае выхода из ДРСМД США разместят ракеты как можно ближе к границе РФ: в Прибалтике, Польше, Румынии. Также вооружение окажется в Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Гуаме для сдерживания Китая.

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