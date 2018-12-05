В Госдуме назвали неприемлемым ультиматум США по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН напомнил, что Россия полностью выполняет соглашение.

Вашингтон перестанет выполнять обязанности по Договору о ракетах средней и меньшей дальности через 60 дней, если Россия не вернётся к соблюдению требований соглашения. С таким заявлением во время пресс-конференции в Брюсселе выступил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. По его словам, США будут приветствовать возврат Москвы к договорённостям.

В свою очередь,в эфирепризвал Соединённые Штаты сначала самим выполнить все условия договора

«Доказательств мы требовать не будем. Мы неприемлем политику ультиматумов и шантажа. Мы полностью выполняем все пункты договора. Вместо того, чтобы обращать наше внимание на мнимое несоблюдение договора, США нужно принудить выполнять все условия договора себя и после этого вести разговор. Искать повод, чтобы выйти из договора – это противоречит всем канонам здравого смысла и соответствует безответственной политике США по поддержанию мира и стабильности. Страны Евросоюза должны понимать, что в данном случае они становятся заложниками складывающейся ситуации», - убеждён депутат.

Напомним, ранее Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в эфире НСН предположил, что отказ Вашингтона исполнять обязанности по ДРСМД может привести к размещению ракет в Европе, из-за чего вся густонаселённая часть РФ окажется под прицелом.