В Госдуме обвинили США в невыполнении Договора по открытому небу

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН прокомментировал заморозку американцами сотрудничества по программе «Открытого неба».

США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, который позволяет участникам договора облетать территории друг друга для контроля военной активности. Приостановка выделения средств на программу «Открытое небо» прописана в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, принятом Конгрессом США и подписанном президентом Дональдом Трампом. Причиной заморозки называется несоблюдение Москвой требований договора.

В эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что заморозкой «Открытого неба» США демонстрируют собственное невыполнение условий договора (слушайте аудио).

«США опять пытаются все проблемы переложить на Россию, что абсолютно не соответствует логике и еще раз подтверждает то, что США не выполняет Договор РСМД (О ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. НСН). На сегодняшний день США заинтересованы в том, чтобы не выполнять Договор по открытому небу, тем самым создавая проблемы для его реализации в части выполнения своих обязательств перед государствами, которые вошли в данный договор, что вызывает некоторое сожаление», — посетовал депутат.

Напомним, участниками Договора по открытому небу являются 34 государства. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.