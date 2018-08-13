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Договор об открытом небе между США и РФ пока заморожен

13 Августа 2018 в 23:32
Договор об открытом небе между США и РФ пока заморожен

США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению, говорится в тексте оборонного бюджета.

Согласно документу, участники договора могут облетать территории друг друга для контроля военной активности.

В прошлом году в Госдепе заявили, что с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий Договора, а 20 июня прошлого года формально обозначили претензии по трем пунктам, передает РИА «Новости».

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.

На 2017 год участниками Договора являются 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.


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