Смертоносный бюджет. На что США потратят $716 млрд

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Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ предусматривает колоссальные затраты на увеличение количества военнослужащих, замену устаревшей военной техники, а также создание космических войск, которые ранее анонсировал Пентагон. В общей сложности на военные расходы Соединенные Штаты выделят 716 млрд долларов.

На церемонии подписания нового оборонного бюджета на базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк американский лидер заявил о разработке «смертоносных технологий», отмечает РЕН ТВ.

«Мы заменим стареющие танки, стареющие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями, которые когда-либо разрабатывались. И надеюсь, что мы будем настолько сильны, что нам никогда не придется их использовать, но если мы когда-нибудь будем, ни у кого не будет шансов», - подчеркнул Трамп.

Так, численной военнослужащих будет увеличена почти на 16 тысяч человек, а их денежное довольствие планируется увеличить на 2,6 процента. Около 7,6 млрд долларов выделят на приобретение 77 истребителей F-35 пятого поколения и более 24 млрд долларов - на строительство новых военных кораблей.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал оборонный бюджет Вашингтона одним из самых крупных.

«Я думаю, что американцы будут постепенно выходить из соглашений, которые связаны с разоружением и защитой прав человека. Потому что эти две темы ничего общего с США и их международной политикой не имеют. Поэтому РФ не должна быть наивной и глупой страной, и выполнять в одностороннем порядке обязательства — это просто издеваться над самими собой. Поэтому если американцы выходят из какого-то соглашения в одностороннем порядке, то мы тоже автоматически не обязаны его выполнять. Более того, мы должны корректировать свои силы по имеющейся стратегической обстановке», — подчеркнул Шерин

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН отмечал, что до принятия документа американцы неоднократно под разными предлогами «выбивали» себе деньги на увеличение финансирования. Так американское аналитическое издание The National Interest ранее анонсировало создание Россией мощнейшего стратегического бомбардировщика, способного заменить собой все предыдущие аналогичные разработки ВВС - перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА. «Дело в том, что это крайне закрытая программа, и сейчас больше домыслов, чем реальной серьёзной информации. И уже тем более, у американцев. Поэтому мне кажется, что они скорее пугают своих налогоплательщиков тем, что Россия вооружается — мол, давайте деньги. Я думаю, что они просто подбадривают себя, сенат, в преддверие принятия нового бюджета министерства обороны», — заявил Лукашевич.

Отметим, что оборонный бюджет США также предусматривает и создание отдельного Космического командования США, подчиняющееся Стратегическому командованию. Кроме того, США продолжат оказывать военную помощь Украине, а также выделят средства для «противодействия России в военной сфере», пишут «Известия». Напомним, оборонный бюджет был одобрен сенатом США.