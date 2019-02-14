Экс-инспектор ООН рассказал, когда ОЗХО признает инсценировку химатаки в Думе

Экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке рассказал НСН, зачем продюссер BBC признал постановочными сцены химатаки в сирийской Думе.

Продюсер британской вещательной корпорации BBC («Би-би-си»), отвечающий за сирийское направление, Риам Далати заявил, что сюжет в госпитале после химической атаки в городе Дума был постановочным. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, спустя полгода расследований не остается сомнений, что это была инсценировка. Химическое вещество зарин не было применено, относительно хлора и других возможных элементов, по его мнению, следует дождаться выводов ОЗХО.

Экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил в эфире НСН, что ОЗХО признает инсценировку химатаки только после того, как это разойдется по СМИ, и тогда, когда это уже будет никому не нужно (слушайте аудио).

«Первыми начинают признаваться в этом медийные крупные компании. Они подвергают сомнению ключевую версию западных государств. Постепенно это будет обозначено практически всеми крупными газетами и журналами, телевизионными компаниями. Только после этого появится сообщение от ОЗХО, что вот действительно атака в Думе не подтверждена. Однако это не приобретет элемент какой-то паники в Сирии, потому что все уже об этом сказали», — отметил эксперт.Напомним, после инцидента в сирийской Думе, в котором Вашингтон обвинял режим Башара Асада, в апреле 2018 года США нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии. Из сотни выпущенных ракет более 70 были сбиты силами сирийских ПВО.