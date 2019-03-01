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4.03.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая развитию дела Скрипалей год спустя

4.03.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год дела Скрипалей: Что до сих пор скрывает Великобритания?»

26 февраля посол Великобритании Лори Бристоу опроверг слухи о смерти Скрипалей и заявил, что у британской стороны имеются доказательства того, что Сергей и Юлия живы. При этом, 19 февраля 2019 года мать Сергея направила в полицию заявление с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими, так как они перестали выходить на связь с июля 2018 года. Племянница Сергея Виктория уверена, что её родственников уже нет в живых.

4 марта 2019 исполняется год с того момента, когда Великобритания обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. К этой дате Виктория Скрипаль готовится выпустить книгу о произошедших событиях – «Разговор с чёрным котом».

В ходе пресс-конференции, племянница отравленного в Великобритании экс-полковника ГРУ, расскажет о новых фактах дела Скрипалей, о том, что ей удалось выяснить за прошедший год, и каких целей она будет добиваться в дальнейшем. Кроме того, она приоткроет завесу тайны о своей книге.

Участники пресс-конференции:

- Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль;

- Адвокат Виктории Скрипаль Юлия Вербицкая;

- Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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