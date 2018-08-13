В Академии космонавтики назвали альтернативу США по поставкам РД-180

В эфире НСН Александр Железняков назвал сроки отказа США от российских двигателей и оценил последствия для экономики страны.

США усердно работают над тем, чтобы перестать быть зависимыми от России в части двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas 5 для полетов американских астронавтов в космос. Об этом заявил телеканалу C-SPAN директор американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Он также отметил уникальность NASA, которая состоит в том, что она может поддерживать «изумительные» отношения с Россией, даже когда они портятся между федеральным правительством и РФ, передает RT.

Полностью отказаться от российских двигателей РД-180 американцы смогут уже через два-три года. Такой прогноз сделал в эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

«Работа по созданию альтернативы нашего двигателя в США ведется уже несколько лет. Они достаточно далеко продвинулись. Я думаю, что им осталось еще два-три года работы, после чего они смогут перейти на двигатели собственного производства. Это заявлялось и NASA, и другими официальными лицами США. Да и контракты, которые сейчас существуют между Энергомашем и американской стороной, как раз ориентируются до 2020 года», — пояснил академик.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил о подписании контракта на 2020 год на поставку США шести двигателей РД-180. Позже в Совфеде заявили о возможной приостановке поставок РД-180 американцам из-за планируемых санкций США, объявленных Госдепом в связи с «делом Скрипаля».

По словам Железнякова, отсутствие поставок РД-180 в США не нанесет урона российской экономике только при условии, что будет найдена альтернатива.