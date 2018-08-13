Понедельник
13 августа
USD 66.91
EUR 76.68
В мире

В Академии космонавтики назвали альтернативу США по поставкам РД-180

13 Августа 2018 в 11:04
В Академии космонавтики назвали альтернативу США по поставкам РД-180
В эфире НСН Александр Железняков назвал сроки отказа США от российских двигателей и оценил последствия для экономики страны.

США усердно работают над тем, чтобы перестать быть зависимыми от России в части двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas 5 для полетов американских астронавтов в космос. Об этом заявил телеканалу C-SPAN директор американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Он также отметил уникальность NASA, которая состоит в том, что она может поддерживать «изумительные» отношения с Россией, даже когда они портятся между федеральным правительством и РФ, передает RT.

Полностью отказаться от российских двигателей РД-180 американцы смогут уже через два-три года. Такой прогноз сделал в эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

«Работа по созданию альтернативы нашего двигателя в США ведется уже несколько лет. Они достаточно далеко продвинулись. Я думаю, что им осталось еще два-три года работы, после чего они смогут перейти на двигатели собственного производства. Это заявлялось и NASA, и другими официальными лицами США. Да и контракты, которые сейчас существуют между Энергомашем и американской стороной, как раз ориентируются до 2020 года», — пояснил академик.

Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил о подписании контракта на 2020 год на поставку США шести двигателей РД-180. Позже в Совфеде заявили о возможной приостановке поставок РД-180 американцам из-за планируемых санкций США, объявленных Госдепом в связи с «делом Скрипаля».

По словам Железнякова, отсутствие поставок РД-180 в США не нанесет урона российской экономике только при условии, что будет найдена альтернатива.

Без двигателей и денег. В Академии космонавтики против запрета на поставки РД-180 в США
«Урона, как такого, не будет. Конечно поступления того же "Энергомаша" могут уменьшиться, если "Энергомаш" до того времени не найдет каких-то других зарубежных партнеров, например, китайцев, или не будет существенная загрузка со стороны российских ведомств. Тот же "Роскосмос" сейчас реорганизуется и там много новых программ рассматривается. Так что, как альтернатива, могут быть наши национальные программы. Так что я не думаю, что  это прекращение контракта существенно скажется на финансировании нашей ракетно-космической отрасли», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, США с 22 августа намерены ввести в отношении России первый пакет санкций из-за «дела Скрипалей». 8 августа об этом было объявлено в Госдепартаменте российскому советнику-посланнику. Там отметили, что у Вашингтона якобы имеются неопровержимые доказательства причастности России к использованию химического оружия в британском Солсбери. Однако никаких документов подтверждающих это представлено не было. Ограничительные меры в первой волне будут касаться поставок в Россию товаров двойного назначения, в том числе в таких областях, как космонавтика, авиация и энергетика, пишет Газета.ру.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.