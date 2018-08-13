В Академии космонавтики назвали альтернативу США по поставкам РД-180

США усердно работают над тем, чтобы перестать быть зависимыми от России в части двигателей РД-180, которые используются на первой ступени ракет Atlas 5 для полетов американских астронавтов в космос. Об этом заявил телеканалу C-SPAN директор американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Он также отметил уникальность NASA, которая состоит в том, что она может поддерживать «изумительные» отношения с Россией, даже когда они портятся между федеральным правительством и РФ, передает RT.
Полностью отказаться от российских двигателей РД-180 американцы смогут уже через два-три года. Такой прогноз сделал в эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
«Работа по созданию альтернативы нашего двигателя в США ведется уже несколько лет. Они достаточно далеко продвинулись. Я думаю, что им осталось еще два-три года работы, после чего они смогут перейти на двигатели собственного производства. Это заявлялось и NASA, и другими официальными лицами США. Да и контракты, которые сейчас существуют между Энергомашем и американской стороной, как раз ориентируются до 2020 года», — пояснил академик.
Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил о подписании контракта на 2020 год на поставку США шести двигателей РД-180. Позже в Совфеде заявили о возможной приостановке поставок РД-180 американцам из-за планируемых санкций США, объявленных Госдепом в связи с «делом Скрипаля».
По словам Железнякова, отсутствие поставок РД-180 в США не нанесет урона российской экономике только при условии, что будет найдена альтернатива.
Напомним, США с 22 августа намерены ввести в отношении России первый пакет санкций из-за «дела Скрипалей». 8 августа об этом было объявлено в Госдепартаменте российскому советнику-посланнику. Там отметили, что у Вашингтона якобы имеются неопровержимые доказательства причастности России к использованию химического оружия в британском Солсбери. Однако никаких документов подтверждающих это представлено не было. Ограничительные меры в первой волне будут касаться поставок в Россию товаров двойного назначения, в том числе в таких областях, как космонавтика, авиация и энергетика, пишет Газета.ру.