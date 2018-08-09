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Политика

Без двигателей и денег. В Академии космонавтики против запрета на поставки РД-180 в США

9 Августа 2018 в 17:00
Без двигателей и денег. В Академии космонавтики против запрета на поставки РД-180 в США
Фото: regnum.ru
В эфире НСН Андрей Ионин заявил, что разрывом контракта с США на поставку двигателей РД-180 Россия навредит только сама себе. 

Ответом России на новые санкции со стороны Соединённых Штатов может стать ограничения поставок ракетных двигателей РД-180. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, отметив, что двигатели используются на гражданских и военных спутниках.

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что разрывом контракта Россия навредит сама себе, поэтому не стоит уподобляться санкционной политике США.

Космонавт: США не смогут обойтись без российских РД-180

«В этой ситуации мы навредим только себе. Все контракты [на поставку РД-180] уже заключены, их разрыв будет иметь юридические последствия. Из того, как себя ведет Америка, не следует, что мы должны разрывать контракт. Потом, это деньги – лишние 10 млн долларов за двигатель не помешают. Двигатель РД-180 ставится на ракету Atlas V, которая конкурирует с Илоном Маском (среднетяжелой ракетой Falcon 9 компании SpaceX – прим. НСН). Поэтому, все пуски ракет на наших двигателям Маск, с удовольствием, заберет себе. Никакого ущерба для Америки точно не будет, а НПО «Энергомаш» потеряет деньги. Поэтому я бы не стал уподобляться США», - отметил Андрей Ионин.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых санкций против Москвы из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии в британском Солсбери, отмечает RT. Второй пакет ограничений в отношении РФ может вступить в силу через 90 дней.

Отметим, что соглашение о поставках в Америку 101 двигателя РД-180 стороны заключили в 1997 году. В 2014 году в связи с ухудшением российско-американских отношений политики обеих стран уже предлагали ограничить поставки двигателя, используемого в первой ступени ракеты-носителя «Атлас-5». Пентагон также выделял 160 млн долларов на создание собственного двигателя.

Ранее депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире НСН заявил, что США не смогут обойтись без российских двигателей РД-180.

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