Без двигателей и денег. В Академии космонавтики против запрета на поставки РД-180 в США

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В эфире НСН Андрей Ионин заявил, что разрывом контракта с США на поставку двигателей РД-180 Россия навредит только сама себе.

Ответом России на новые санкции со стороны Соединённых Штатов может стать ограничения поставок ракетных двигателей РД-180. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин, отметив, что двигатели используются на гражданских и военных спутниках.

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что разрывом контракта Россия навредит сама себе, поэтому не стоит уподобляться санкционной политике США.

«В этой ситуации мы навредим только себе. Все контракты [на поставку РД-180] уже заключены, их разрыв будет иметь юридические последствия. Из того, как себя ведет Америка, не следует, что мы должны разрывать контракт. Потом, это деньги – лишние 10 млн долларов за двигатель не помешают. Двигатель РД-180 ставится на ракету Atlas V, которая конкурирует с Илоном Маском (среднетяжелой ракетой Falcon 9 компании SpaceX – прим. НСН). Поэтому, все пуски ракет на наших двигателям Маск, с удовольствием, заберет себе. Никакого ущерба для Америки точно не будет, а НПО «Энергомаш» потеряет деньги. Поэтому я бы не стал уподобляться США», - отметил Андрей Ионин.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых санкций против Москвы из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии в британском Солсбери, отмечает RT. Второй пакет ограничений в отношении РФ может вступить в силу через 90 дней.

Отметим, что соглашение о поставках в Америку 101 двигателя РД-180 стороны заключили в 1997 году. В 2014 году в связи с ухудшением российско-американских отношений политики обеих стран уже предлагали ограничить поставки двигателя, используемого в первой ступени ракеты-носителя «Атлас-5». Пентагон также выделял 160 млн долларов на создание собственного двигателя.

Ранее депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире НСН заявил, что США не смогут обойтись без российских двигателей РД-180.