Четверг
09 августа
USD 63.6
EUR 73.82
Политика

Космонавт: США не смогут обойтись без российских РД-180

9 Августа 2018 в 14:33
Космонавт: США не смогут обойтись без российских РД-180
Депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире НСН рассказал о попытках американцев разработать свои космические двигатели.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что в ответ на планируемые санкции США, Россия может остановить поставки в эту страну ракетных двигателей РД-180, сообщают РИА Новости.

В эфире НСН депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал, как ответные санкции отразятся на космической отрасли США.

«Американская космическая отрасль реально сильно зависима от наших двигателей РД-180. Они пытаются произвести свои двигатели, но пока у них все не очень хорошо. Американцы очень прагматичные люди. Они взвешивают все риски, которые могут быть. С одной стороны у них надежные российские двигатели, которые позволяют им заключать контракты, выводить на орбиту космическую технику. С другой стороны есть их собственная разработка, которая не очень надежна и которая может подвести», — объяснил депутат.

Алкоголь в шкафу не спрячешь. Эксперт раскритиковал идею убрать спиртное с полок
Максим Сураев объяснил, что вывод аппаратов на орбиту надежной техникой намного проще, дешевле и выгоднее. По его словам, когда заключается контракт, то в случае неудачи компания теряет не только средства, но и доверие, то есть конкурентные позиции на рынке космической отрасли. Таким образом, в следующий раз заказчики обратятся к другой компании, а главным конкурентом у США здесь является Россия.

«Отмена поставок РД-180 должно быть взвешенное политическое решение. Вопрос в том, насколько нам это выгодно. Создается впечатление, что своими санкциями США загоняют нас в угол. Может случиться так, что нам ничего не останется, как действительно прекратить поставки и пускай они мучаются со своими наработками. Конечно, этого бы не хотелось. Потому что мы имеем стабильный рынок сбыта, контракты. Однако подставлять вторую щеку постоянно невозможно», — резюмировал Сураев.

Напомним, Госдепартамент США признал причастность России к отравлению Скрипалей в Великобритании. В этой связи Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых антироссийских санкций, касающийся поставок «всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». Как пояснили в Госдепе, закон также предусматривает второй пакет ограничительных мер, передает RT.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.