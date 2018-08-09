Космонавт: США не смогут обойтись без российских РД-180

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что в ответ на планируемые санкции США, Россия может остановить поставки в эту страну ракетных двигателей РД-180, сообщают РИА Новости.
В эфире НСН депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал, как ответные санкции отразятся на космической отрасли США.
«Американская космическая отрасль реально сильно зависима от наших двигателей РД-180. Они пытаются произвести свои двигатели, но пока у них все не очень хорошо. Американцы очень прагматичные люди. Они взвешивают все риски, которые могут быть. С одной стороны у них надежные российские двигатели, которые позволяют им заключать контракты, выводить на орбиту космическую технику. С другой стороны есть их собственная разработка, которая не очень надежна и которая может подвести», — объяснил депутат.
«Отмена поставок РД-180 должно быть взвешенное политическое решение. Вопрос в том, насколько нам это выгодно. Создается впечатление, что своими санкциями США загоняют нас в угол. Может случиться так, что нам ничего не останется, как действительно прекратить поставки и пускай они мучаются со своими наработками. Конечно, этого бы не хотелось. Потому что мы имеем стабильный рынок сбыта, контракты. Однако подставлять вторую щеку постоянно невозможно», — резюмировал Сураев.Напомним, Госдепартамент США признал причастность России к отравлению Скрипалей в Великобритании. В этой связи Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых антироссийских санкций, касающийся поставок «всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». Как пояснили в Госдепе, закон также предусматривает второй пакет ограничительных мер, передает RT.