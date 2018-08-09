Космонавт: США не смогут обойтись без российских РД-180

Депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире НСН рассказал о попытках американцев разработать свои космические двигатели.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что в ответ на планируемые санкции США, Россия может остановить поставки в эту страну ракетных двигателей РД-180, сообщают РИА Новости.

В эфире НСН депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал, как ответные санкции отразятся на космической отрасли США.

«Американская космическая отрасль реально сильно зависима от наших двигателей РД-180. Они пытаются произвести свои двигатели, но пока у них все не очень хорошо. Американцы очень прагматичные люди. Они взвешивают все риски, которые могут быть. С одной стороны у них надежные российские двигатели, которые позволяют им заключать контракты, выводить на орбиту космическую технику. С другой стороны есть их собственная разработка, которая не очень надежна и которая может подвести», — объяснил депутат.

Максим Сураев объяснил, что вывод аппаратов на орбиту надежной техникой намного проще, дешевле и выгоднее. По его словам, когда заключается контракт, то в случае неудачи компания теряет не только средства, но и доверие, то есть конкурентные позиции на рынке космической отрасли. Таким образом, в следующий раз заказчики обратятся к другой компании, а главным конкурентом у США здесь является Россия.

«Отмена поставок РД-180 должно быть взвешенное политическое решение. Вопрос в том, насколько нам это выгодно. Создается впечатление, что своими санкциями США загоняют нас в угол. Может случиться так, что нам ничего не останется, как действительно прекратить поставки и пускай они мучаются со своими наработками. Конечно, этого бы не хотелось. Потому что мы имеем стабильный рынок сбыта, контракты. Однако подставлять вторую щеку постоянно невозможно», — резюмировал Сураев.