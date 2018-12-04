Учёный опроверг прогноз Saxo о солнечной буре в 2019 году

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Главный научный сотрудник Института Земного магнетизма РАН заявил НСН, что раньше, чем через пять-шесть лет опасаться солнечной активности не приходится.

Солнечная буря в 2019 году приведёт к катастрофическим последствиям для электрической инфраструктуры Земли. Такой прогноз дают эксперты датской Saxo Bank Group. Они отмечают, что убытки составят не менее двух триллионов долларов, что на 20% меньше предполагаемого неблагоприятного сценария, рассчитанного в 2013 году. На сайте организации при этом отмечается, что результаты прогноза не являются официальными, однако инвесторам не стоит их недооценивать.

Главный научный сотрудник Института Земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн РАН Борис Филиппов в эфире НСН опроверг прогноз аналитиков. По его словам, смена солнечного цикла ожидает человечество не ранее, чем через несколько лет, а сами данные о текущем цикле говорят о спаде солнечной активности.

«На самом деле, сейчас солнечная активность уменьшается, и в следующем году она, вероятно, будет меньше, чем в этом году. То, что понимается под солнечной активностью — это солнечные вспышки, корональные выбросы, всякое воздействие на электромагнитную среду в окрестности Земли. Поэтому, этого не будет. Следующий цикл начнётся только через несколько лет, он начнёт плавно подниматься. И ожидается он примерно такой же, как нынешний. А циклы солнечной активности длятся 11 лет, поэтому никаких таких страстей не должно быть», — рассказал учёный.

Пики солнечной активности действительно могут вызывать сбои в работе электроники, добавил Филиппов. Однако в ближайший год такие опасения напрасны.

«Во время максимальной активности, которая ожидается лет через пять-шесть, большие вспышки могут привести к проблемам с электроникой. Но не непосредственно, а возмущая околоземную электромагнитную обстановку, вызывая геомагнитные бури. Но главным образом они воздействуют на космическую электронику. А поскольку сейчас связь связана со спутниками, это действительно может быть. Иногда бывает, что воздействует даже на такие наземные длинные провода, как электроснабжение, трубопроводы, проводную связь. Но в следующем году бояться нечего», — успокоил НСН собеседник.

Помимо глобальных потерь из-за солнечной бури эксперты Saxo Bank Group прогнозируют покупку Tesla компанией Apple, экономический спад в Германии, введение единого транспортного налога, падение британского фунта до уровня американского доллара, прекращение измерения ВВП Всемирным банком и Международным валютным фондом, а также ряд других маловероятных событий, которые могут оказать влияние на мировую экономику.







