В РАКИБ рассказали об экологичных технологиях майнинга будущего

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Александр Трещёв заверил НСН, что уже сейчас есть более экономичные технологии для добычи криптовалют.

Учёные выяснили, что майнинг криптовалют требует больше энергозатрат, чем добыча полезных ископаемых. Исследование опубликовано в журнале Nature Sustainability.

Отмечается, что на добычу биткоинов в год тратится столько электроэнергии, сколько израсходовала вся Дания целиком — 30 миллиардах КВт*ч. Своим исследованием автор, Макс Краузе хотел напомнить человечеству о реальной стоимости новой технологии.

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Александр Трещёв в эфире НСН рассказал, что будущее за «зелёным» майнингом, для которого уже есть платформа. Он заверил, что со временем добыча криптовалют станет экологичнее.

«Посмотрите, что происходит с биткоином. Каждые 12 минут появляется новый. На это уходит 165 киловатт, а это количество, которым могла пользоваться семья из трёх человек в одноэтажном доме пять с половиной дней. Конечно, это уже неэкологично, а мир движется к другим стандартам. Сегодня это эфир и биткоин, но уже появляется большое количество новых технологий, новых платформ, где уже можно более экологично добывать криптовалюту, где не нужны такие затраты. И, конечно, будущее за этим. Мир стремительно становится зелёным, и, конечно, это будущее. Здесь не просто речь идёт об экологии, а о том, когда всё очень органично совпадает с пульсом планеты», — заверил Трещёв.

Добавим, по данным исследования, помимо чрезмерной траты электроэнергии майнинг способствует отравлению воздуха углекислым газом. Так, за два года с июня 2016 года по июнь 2018-го в атмосферу из-за работы майнинговых ферм было выброшено 16,5 миллиона тонн углекислого газа дополнительно.