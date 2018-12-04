«Роскосмосу» рассказали, как перестать казаться фантазёрами

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН призвал госкорпорацию к реальным проектам.

«Роскосмос» призвали сначала создать новую ракету, а уже потом высказывать обвинения в адрес компании SpaceX и её главы Илона Маска. Такую позицию высказал редактор ArsTechnica Эрик Бергер. Он также назвал критику генерального директора российского «Центра Келдыша» Владимира Кошлакова необоснованными обвинениями, подчеркнув, что в РФ летают ракеты, которые созданы давно.

«Когда в вашей стране летают ракеты и корабли, созданные полвека назад, вы не можете говорить, что другие страны используют “старые технологии”. Кроме того, создайте двигатель (ядерную энергоустановку – примечание НСН) и прекратите делать видео для YouTube, и мы поверим, что он когда-нибудь появится», - отметил Кошлаков.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал, что, с одной стороны, Бергер прав, с другой – нет.

«Не надо мешать одно с другим. Информационная публичность и визионерство - это необходимый элемент космической деятельности. Но чтобы не выглядеть смешным и оторванным от жизни фантазёром, нужно, чтобы за этим были реальные проекты», - отметил эксперт.

По словам Андрея Ионина, США не могут упрекнуть «Роскосмос» в демонстрации видео, поскольку Маск тоже использует ролики.

«“Роскосмос” и Россия в целом ведут себя правильно, когда много времени и сил уделяют пиару космической деятельности и будущим космическим проектам. Я считаю, что именно так действует Маск. Уж кто бы так ни говорил, но только не американцы. Маск действует именно так. Он, наверное, первый сделал космос публичным, потому что до этого космические предприятия были достаточно закрытыми информационно. Сейчас весь мир знает Маска, его планы, причём проекты визионерские. Там тоже ничего, кроме роликов, которые критикуются специалистами, нет. Поэтому я считаю, что это нормально», - подчеркнул собеседник НСН.

В то же время, утверждает Андрей Ионин, «Роскосмосу» всё же стоит подкреплять информационную публичность реальными проектами.

«Американский корреспондент прав в том, что Маск не только говорит, но ещё и очень много делает. Он стал публично предлагать проекты о будущем только после того, как запустил свой Falcone 9. Только после этого он получил право так говорить о будущем, чтобы не выглядеть смешным. У нас обещают Лунную программу после 2030-го года, когда там не только все забудут, но и людей, которые обещают, уже не будет у руководства отрасли. Надо много делать и помимо правильной информационной политики, нужно подтверждение реальными делами, проектами, которые уже начались. Эти проекты тоже должны быть прорывными», - заключил в эфире НСН Ионин.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что в снижении конкурентоспособности России в сфере космических запусков отчасти виновата компания SpaceX, которая оказывает услуги по «демпинговым ценам». Ещё одной проблемой госкорпорация посчитала снижение государственного финансирования.