Терять нечего. Политолог рассказал, почему Трамп спустил саудитам убийство журналиста

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Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, почему глава США решил встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Аргентине в конце этого месяца. При этом ранее глава Белого дома не исключил, что наследный принц имел отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный скандал.

В свою очередь, в Сенате США призывают Трампа определиться с позицией относительно причастности Мухаммеда ибн Салмана к убийству саудовского журналиста. Как пишет Politico, группа американские сенаторы направила главе государства уже второй запрос с требованием получить ответ в течение 120 дней о том, несет ли саудовский принц ответственность за убийство Хашогги в посольстве королевства в Стамбуле или нет.

На этом фоне намерение Трампа лично встретиться с принцем Мухаммедом выглядит, как минимум, неоднозначно. Однако, как отметил в эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев, американскому лидеру терять уже нечего.