Терять нечего. Политолог рассказал, почему Трамп спустил саудитам убийство журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом на полях саммита G20 в Аргентине в конце этого месяца. При этом ранее глава Белого дома не исключил, что наследный принц имел отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный скандал.
В свою очередь, в Сенате США призывают Трампа определиться с позицией относительно причастности Мухаммеда ибн Салмана к убийству саудовского журналиста. Как пишет Politico, группа американские сенаторы направила главе государства уже второй запрос с требованием получить ответ в течение 120 дней о том, несет ли саудовский принц ответственность за убийство Хашогги в посольстве королевства в Стамбуле или нет.
На этом фоне намерение Трампа лично встретиться с принцем Мухаммедом выглядит, как минимум, неоднозначно. Однако, как отметил в эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев, американскому лидеру терять уже нечего.
Напомним, что 15 ноября Минфин США ввел личные санкции против 17 саудитов, причастных, по данным Вашингтона, к инциденту в саудовском посольстве в Турции. О подготовке ограничительных мер еще в начале ноября заявил госсекретарь Штатов Майк Помпео, при этом отметив необходимость сохранения с Саудовской Аравией экономических и стратегических отношений.
Об этом же напомнил сам Трамп в своем обращении, опубликованном на сайте Белого дома 20 ноября. Американский президент подчеркнул, что Саудовская Аравия остается важным союзником Соединенных Штатов, в частности, в области борьбы с международным терроризмом, противостояния с Ираном и в сфере экономического сотрудничества. Так, например, сказал американский президент, Саудовская Аравия согласилась инвестировать в США «рекордную сумму» в 450 миллиардов долларов. Причем из этих 450 миллиардов долларов, 110 миллиардов пойдут на покупку вооружения от Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, заметил Трамп.
«Если мы бездумно отменим эти контракты, Россия и Китай здорово выиграют и будут очень рады прибрать к рукам новый бизнес. Это было бы замечательным подарком прямо от Соединенных Штатов!», — возмутился американский лидер.
Именно то, что Саудовская Аравия остается одним из главных успехов дипломатии Трампа, отметил Евстафьев, не позволяет ему критиковать наследного принца, даже несмотря на то, что о его причастности к убийству Хашогги уже заявили в ЦРУ.
Стоит отметить, что позицию Трампа по скандалу с убитым саудовским журналистом ранее сравнили с его позицией по России. В октябре Трамп с уверенностью заявлял о том, что саудовские власти не имели никакого отношения к исчезновению репортера, так как король Салман в разговоре с главой США «твердо отрицал» какую-либо причастность. Американское агентство CNN увидело в этом заявлении Трампа параллели с его высказываниями относительно приписываемого России вмешательство в американские выборы 2016 года.
Тем временем, скандал с убийством Хашогги стал поводом для возможного мятежа против наследного принца Саудовской Аравии внутри королевства, по крайней мере, по сообщениям СМИ. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что некоторые члены королевской семьи хотят не допустить принца Мухаммеда ибн Салмана до престола, а вместо него назначить на пост наследного принца единственного ныне живущего брата короля Салмана – принца Ахмеда ибн Абдул-Азиза. По данным источников, смещение принца Мухаммеда поддержат как силовики страны, так и западные силы. В США отношение к нынешнему наследнику престола ухудшилось не только из-за заявленной ЦРУ причастности к убийству Хашогги, но и из-за намерений купить у России системы ПВО С-400, отмечает СМИ. Тем не менее, об отставке Мухаммеда ибн Салмана речи быть не может, заявил в эфире НСН востоковед Григорий Косач.