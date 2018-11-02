Помпео назвал сроки введения санкций против убийц саудовского журналиста

США рассматривают возможность применения санкций против лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в посольстве страны в турецком Стамбуле. Об этом в интервью радиостанции KMOX рассказал госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По его словам, Вашингтону потребуется несколько недель, чтобы собрать достаточно информации для введения санкций. Помпео добавил, что в настоящее время американские власти пытаются установить факты происшествия.

Глава Госдепа также повторил высказывания президента Дональда Трампа о том, что между США и Саудовской Аравией существуют не только коммерческие отношения, но также важные стратегические отношения и взаимодействия в сфере национальной безопасности. Помпео подчеркнул, что Вашингтон планирует сохранить эти отношения с саудитами, но в то же время, привлечь к ответственности причастных к убийству Хашогги.

Напомним, что 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что пропавший в начале месяца саудовский оппозиционный журналист был убит в консульстве в Турции во время драки, а позднее генпрокурор королевства подтвердил, что Хашогги убили преднамеренно. Саудовские власти обещали наказать всех виновных.