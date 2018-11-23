Сюжет на отвлечение от Brexit. Сенатор о новых видео Петрова и Боширова

Полковник ФСБ в запасе рассказал НСН, почему полиция Лондона опубликовала ничего не доказывающие видео «отравителей Скрипалей».

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи пребывания в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. На первых кадрах видно, как двое мужчин проходят турникеты 4 марта примерно в 11:48. На втором видео они прогуливаются около автозаправочной станции, которая находится недалеко от дома Скрипаля. На третьем ролике двое мужчин гуляют по мосту примерно в 13:00. После этого, как полагает полиция, они покинули Солсбери.

Петров и Боширов ранее признавали, что ездили в Солсбери, но по их словам, это была исключительно туристическая поездка. Стоит отметить, что на опубликованных новых видео ничего противоречащего их версии событий нет, также как и нет доказательств их причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. Однако, как заметил в эфире НСН сенатор и полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов, публикация новых видео преследовала совсем другую цель (слушайте аудио).

«Эта тема сегодня необходима Терезе Мэй, поскольку впереди подписание соглашения с лидерами Европейского союза по Brexit. Содержание этого соглашения не устраивает политический истеблишмент Великобритании, поэтому нужен сюжет на отвлечение от брексита. Вот Солсбери, о котором многие уже забывают, и многие уже понимают истинное появление этого сюжета. Необходимо делать все, чтобы люди не забывали о том, что есть главный враг, против которого нужно объединяться, а это как раз Россия в лице тех фигурантов, которые показаны в СМИ Великобритании», — сказал сенатор.Напомним, 4 марта 2018 года на улице в Солсбери нашли без сознания Сергея и Юлию Скрипаль. Их доставили в местную больницу. Они долгое время находились в коме. Эксперты завили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы производилось ранее в РФ. Тогда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за покушение на жизнь семьи несёт РФ. Позже Скотленд-Ярд опубликовал фотографии предполагаемых «преступников», которыми оказались Петров и Боширов.