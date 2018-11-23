Прогулка по Солсбери. Видео с Петровым и Бошировым может сорвать встречу Путина и Трампа

Британская полиция опубликовала видеозаписи прогулок «отравителей» Скрипалей по Солсбери.

Скотленд-Ярд опубликовал три видео, на которых запечатлены россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская полиция винит в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На первых кадрах видно, как двое мужчин проходят турникеты 4 марта примерно в 11:48. На втором видео они прогуливаются около автозаправочной станции, которая находится недалеко от дома Скрипаля. На третьем ролике двое мужчин гуляют по мосту примерно в 13:00. После этого, как полагает полиция, они покинули Солсбери.



