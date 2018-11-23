Прогулка по Солсбери. Видео с Петровым и Бошировым может сорвать встречу Путина и Трампа

Британская полиция опубликовала видеозаписи прогулок «отравителей» Скрипалей по Солсбери.
Скотленд-Ярд опубликовал три видео, на которых запечатлены россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская полиция винит в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На первых кадрах видно, как двое мужчин проходят турникеты 4 марта примерно в 11:48. На втором видео они прогуливаются около автозаправочной станции, которая находится недалеко от дома Скрипаля. На третьем ролике двое мужчин гуляют по мосту примерно в 13:00. После этого, как полагает полиция, они покинули Солсбери.
«Думаю, их хорошо прижали, раз они вышли. Точно видно, что есть что-то ещё, что их связывает, но не факт, что это преступление. Либо бизнес, либо интимные отношения, может быть, что-то ещё», - отметила Филатова.
В то же время главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН предположил, что после инцидента туристическая привлекательность Солсбери для россиян упала.
«Но, на мой взгляд, это, конечно, популяризация [места]. Да, любая новость такого характера где-то ориентирует людей на то, что надо заехать, посмотреть. Но я думаю, что паломничества в Солсбери не будет, хотя бы из чувства самосохранения у людей. Чтобы потом не оказаться на первых полосах газет с улыбкой через витрину ювелирного магазина», - уверен эксперт.
Однако интересен и другой факт. Четыре дня назад, 18 ноября, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о начале подготовки встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на полях саммита G-20 , который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН предполагал, что скандальные заявления Лондона по делу Скрипалей – это попытка сорвать встречу двух глав.
«Эти заявления направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Если раньше русские травили своих, то сейчас замахнулись на святое, на подданных Её Величества. Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить», - подчеркнул Платошкин.
Напомним, 4 марта на улице в Солсбери нашли без сознания Сергея и Юлия Скрипаль. Их доставили в местную больницу. Они долгое время находились в коме. Эксперты завили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы производилось ранее в РФ. Тогда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за покушение на жизнь семьи несёт РФ. Позже Скотленд-Ярд опубликовал фотографии предполагаемых «преступников», которыми оказались Петров и Боширов.