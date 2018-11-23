Появились новые видео «отравителей Скрипалей», гуляющих по Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новые видеозапии пребывания в Солсбери россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Одна из видеозаписей, опубликованных на сайте лондонской полиции, демонстрирует двух мужчин, гуляющих по Солсбери. В одном моменте видео видно, как предполагаемый Александр Петров останавливается, чтобы сделать фото с моста, а затем догоняет компаньона, которого в Британии назвали Русланом Бошировым, отмечает Ura.ru.

Как сообщает РЕН ТВ, полиция Лондона также опубликовала фотографию флакона, где якобы находилось нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, по версии британского следствия, были отравлены Скрипали, а затем двое британцев, одна из которых скончалась.

Ранее Петров и Боширов заявили в интервью RT, что поехали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей.

Напомним, что согласно расследованию международной группы расследователей Bellingcat совместно с изданием The Insider, под именем Александра Петрова скрывается некий Александр Мишкин, военный врач и полковник ГРУ. В конце сентября те же авторы обнародовали статью с заявлением, что Руслан Боширов на самом деле — полковник ГРУ Анатолий Чепига. Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН заявил, что никакой связи между этими людьми нет.

