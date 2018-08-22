Свой среди виновных. Экс-глава штаба Трампа и бывший адвокат пошли под суд

Признание виновным Пола Манафорта и Майкла Коэна ставит президента США в неловкое положение.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт был признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Вердикт вынес суд присяжных штата Вирджиния, сообщает CNN. Экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США признали виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, в двух случаях банковского мошенничества и по одному эпизоду сокрытия банковских счетов за рубежом. Отмечается, что финальный приговор будет вынесен позже.

Вполне вероятно, что Манафорт отправится за решетку на десятки лет, если, конечно, его не помилует бывший работодатель. В феврале текущего года президента США Дональда Трампа призвали использовать свои уникальные полномочия, чтобы помиловать бывшего главу своего предвыборного штаба. Тогда эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил НСН, что существует большая вероятность такого помилования.

«К этому все идет и, скорее всего, он помилует, потому что идут разговоры как раз в отношении Пола Манафорта. Пол Манафорт тоже инициировал некое судебное дело, в отношении своих обвинителей. Многие считают, что он бы этого не сделал, если бы не был уверен, что Трамп на его стороне. Все-таки он входил в ближайший круг Дональда Трампа, и многие считают, что если бы не Пол Манафорт, Трамп бы не одержал победу», - рассказал эксперт.

Ранее Трамп уже высказывал свое возмущение несправедливым отношением к экс-главе его штаба. Теперь же решение суда он и вовсе назвал «печальным». Как сообщает RT, после того как Манафорта заключили под стражу в июне текущего года, Трамп заявил, что к бывшему главе его предвыборного штаба относятся хуже, чем к гангстеру Аль Капоне.