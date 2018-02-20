Трамп может помиловать обвиняемого по «российскому делу» Пола Манафорта

Эксперт

НСН заявил, что бывшие помощники Трампа могут надеяться на президентское

помилование.

Президента США Дональда Трампа призвали использовать его уникальные президентские полномочия, чтобы помиловать лиц, которым предъявлены обвинения по «российскому делу», сообщает американское издание Politico. В основном, просьбы о помиловании распространяются на четырех бывших помощников Трампа: Пола Манафорта, Майкла Флинна, Рика Гейтса и Джорджа Пападопулоса.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что существует большая вероятность такого помилования, особенно в отношении Пола Манафорта.

«К этому все идет и, скорее всего, он помилует, потому что идут разговоры как раз в отношении Пола Манафорта. Пол Манафорт тоже инициировал некое судебное дело, в отношении своих обвинителей. Многие считают, что он бы этого не сделал, если бы не был уверен, что Трамп на его стороне. Все-таки он входил в ближайший круг Дональда Трампа, и многие считают, что если бы не Пол Манафорт, Трамп бы не одержал победу», - рассказал эксперт.

Право помилования по федеральным преступлениям в США принадлежит, согласно Второй статье Конституции США, Президенту США, исключая случаи импичмента.

Напомним, бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту в октября 2017 года были предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках дела о «русском следе» в выборах президента США.