Четверг
16 августа
USD 66.38
EUR 75.23
В мире

Американист: США вышли на тропу кибервойны

16 Августа 2018 в 14:08
Американист: США вышли на тропу кибервойны

Васильев Владимир в эфире НСН заявил, что причиной перехода Америки к кибератакам стала неэффективность санкционной политики.

Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использование кибероружия в отношении противников страны. Как пишет газета The Wall Street Journal, он отменил соответствующую директиву, введенную в 2012 году Бараком Обамой. Предполагается, что это будет способствовать проведению военных операций, а также предотвратит иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал это решение американского президента «наступательным шагом вперед».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал НСН, что США рассматривают использование кибероружия как одного из самых перспективных направлений противодействия странам-оппонентам.

«За последние четыре года основной упор Америка делала на санкции и торгово-экономические войны. Основным их оружием были пошлины и квоты. В отношении России преобладал принцип санкционной политики, в отношении Китая – пошлинной. Но это не дало должного эффекта. Американские аналитики признаются, что санкции не достигли поставленных целей. Теперь США пробуют новый вид ведения войн – это кибератаки, которые постепенно будут приходить и на смену санкционной политике, и на смену пошлинной политике. Кибератаки способны быстро нанести ущерб в отличие от экономического воздействия. Но сегодня и Россия, и Китай имеют большие возможности для проведения ответных атак. Это называется уже проблемой кибервойн, что заставляет США быть очень осторожными и подходить к этому чрезвычайно аккуратно. Они понимают, что ответные киберудары могут быть нанесены, возможно, очень даже болезненные», - добавил эксперт.

Шаманов: Создание Трампом ВКС станет началом кибервойн нового поколения

Ранее сообщалось, что в американском киберкомандовании создали специальную рабочую группу по противодействию России. Решение усилить защиту в киберпространстве приняли на фоне обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, обвинения в котором Москва неоднократно опровергала.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.