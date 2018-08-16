Американист: США вышли на тропу кибервойны

Васильев Владимир в эфире НСН заявил, что причиной перехода Америки к кибератакам стала неэффективность санкционной политики.

Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использование кибероружия в отношении противников страны. Как пишет газета The Wall Street Journal, он отменил соответствующую директиву, введенную в 2012 году Бараком Обамой. Предполагается, что это будет способствовать проведению военных операций, а также предотвратит иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал это решение американского президента «наступательным шагом вперед».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал НСН, что США рассматривают использование кибероружия как одного из самых перспективных направлений противодействия странам-оппонентам.

«За последние четыре года основной упор Америка делала на санкции и торгово-экономические войны. Основным их оружием были пошлины и квоты. В отношении России преобладал принцип санкционной политики, в отношении Китая – пошлинной. Но это не дало должного эффекта. Американские аналитики признаются, что санкции не достигли поставленных целей. Теперь США пробуют новый вид ведения войн – это кибератаки, которые постепенно будут приходить и на смену санкционной политике, и на смену пошлинной политике. Кибератаки способны быстро нанести ущерб в отличие от экономического воздействия. Но сегодня и Россия, и Китай имеют большие возможности для проведения ответных атак. Это называется уже проблемой кибервойн, что заставляет США быть очень осторожными и подходить к этому чрезвычайно аккуратно. Они понимают, что ответные киберудары могут быть нанесены, возможно, очень даже болезненные», - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в американском киберкомандовании создали специальную рабочую группу по противодействию России. Решение усилить защиту в киберпространстве приняли на фоне обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, обвинения в котором Москва неоднократно опровергала.