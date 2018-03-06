Стремление Корей к объединению сочли пустым лозунгом

Кореевед Ирина Ланцова рассказала НСН, почему до объединения КНДР и Южной Кореи еще очень далеко.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении начать «новую историю объединения» двух Корей, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. На встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи, лидер КНДР выразил «принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения».

В эфире НСН научный сотрудник Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Ирина Ланцова назвала подобные заявлениями «лозунгами» и посоветовала отличать их от политической реальности.

«Тут нужно понимать, что это лозунги, прежде всего. Ни Северная Корея не видит объединения в ближайшее время, ни Южная. Но в политической риторике, если дело идет к нормализации отношений, естественно, без лозунгов об объединении никуда. Тут нужно разделять лозунги политические и политическую реальность. Говорить об объединении не приходится в ближайшее время», — сказала политолог.

Однако, в случае объединения, первым делом нужно будет заняться восстановлением совместных проектов, отметила эксперт.

«Прежде всего, с чего обычно все это начинается? Это начинается встречей объединенных семей. Те совместные проекты, которые существовали до 2008-2012 годов, которые были благополучно убиты предыдущими администрациями, это все нужно восстанавливать. Соответственно, задача нынешней администрации — попытаться это сделать», — заявила Ланцова.

Воссоединению двух Корей может помешать много факторов, считает эксперт.

«К сожалению, помешать может многое. Обстоятельства, включая и продуманные поступки Северной Кореи, и вмешательство США, и возможное негативное отношение к части политической элиты на юге. Тут много вариантов, но так или иначе, как я вижу, если все-таки удастся продолжить эту нормализацию, то прежде всего, важно восстановление утраченных проектов. Им есть что восстанавливать, поэтому я думаю, что внимание будет обращено туда», — предположила кореевед.

RT напоминает, в феврале 2018 года в Южной Корее прошли зимние Олимпийские игры, где национальные сборные двух стран прошли под единым флагом во время церемонии открытия соревнований. Также на Олимпиаде присутствовала делегация высокопоставленных чиновников из КНДР, в число которых вошла сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон.