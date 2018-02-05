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Эксперт: Ким Ён Нам станет на Олимпиаде альтер эго Ким Чен Ына

5 Февраля 2018 в 12:15
Эксперт: Ким Ён Нам станет на Олимпиаде альтер эго Ким Чен Ына
ФОТО: flickr.com
Политолог в эфире НСН призвала считать визит формального лидера КНДР в Пхёнчхан политическим шагом.

Северокорейскую делегацию на Олимпийских играх в Пхёнчхане возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, который является формальным главой страны. В Сеуле такой шаг со стороны Пхеньяна посчитали искренним желанием наладить отношения. При этом президент Южной Кореи Мун Чже Ин уже запланировал проведение встречи с Ким Ён Намом, сообщает RT.

Научный сотрудник Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, политолог Ирина Ланцова в эфире НСН призвала считать визит формального главы страны в Южную Корею шагом к сближению.

«Естественно, власть в Северной Корее замкнута на Ким Чен Ыне. Тем не менее, Ким Ён Нам – очень значимая политическая фигура. Соответственно, это очень высокий уровень представительства Северной Кореи в рамках визита в Южную Корею. Это надо расценивать как шаг к сближению и стремление налаживать хорошие отношения», - считает эксперт.

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По словам Ирины Ланцовой, Ким Ён Нам выступит в качестве альтер эго северокорейского лидера.

«Это можно назвать политическим шагом, потому что Ким Ён Нам в своё время и в Китай ездил в рамках нормализации отношений. Он может транслировать какие-то  предложения, которые будут поддержаны Ким Чен Ыном. В данном случае он выступает в качестве альтер эго Ким Чен Ына», - заключила Ланцова.

Стоит отметить, что в списке делегатов от Северной Кореи в Пхёнчхан значатся и другие высокопоставленные чиновники, сообщает «Свободная Пресса». Напомним, торжественная церемония открытия Олимпийских Игр пройдёт 9 февраля. В этот же день завершится традиционная эстафета олимпийского огня. Игры продлятся до 25 февраля.

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