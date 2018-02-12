РАН: КНДР и Южная Корея пытаются вместе уйти от края пропасти

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН оценил итоги визита северокорейской делегации на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Пресса КНДР назвала «значимым» визит в Южную Корею ее делегации во главе с номинальным главой государства Ким Ён Намом. Отметим, это первый визит северокорейской делегации такого уровня в южную республику.



Центральная газета северокорейской республики «Нодон синмун» пишет, что поездка высокопоставленных делегатов, в число которых также вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, послужила важным шагом для улучшения отношений между Севером и Югом, а также создала условия для установления мира на Корейском полуострове.

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в эфире НСН заявил, что это визит показал желание Севера и Юга сесть за стол переговоров.

«Состав северокорейской делегации свидетельствует о том, что это не просто поездка в рамках Олимпиады, а попытка севера и юга отойти от грани катастрофы, на которой они очутились к концу прошлого года. Эти переговоры и приглашения свидетельствуют о том, что на Севере и на Юге понимают опасность развития событий и готовы приложить усилия, чтобы отойти от этой пропасти, и попробовать наладить нормальные отношения. Этот этап необходим, только после него можно говорить о более тесных отношениях и выработке путей к объединению страны», - рассказал Жебин.

Он так же отметил, что Северная Корея пытается восстановить отношения с Югом по крайней мере на уровне 2000-ых годов.

«Тогда проходили регулярные встречи президентов, министров, работали различные комитеты по сотрудничеству, в том числе экономическому. Были даже встречи министров обороны и членов разделенных семей. То есть стороны активно сотрудничали, было обширное экономическое взаимодействие, когда на север поставлялись какие-то элементы, полуфабрикаты, детали. А из них уже делались готовые товары и отправлялись обратно. Главное, что впервые после корейской войны и на Севере, и на Юге почувствовали, что угроза какой-то новой войны, к которой обе стороны готовились, отодвинута», - напомнил эксперт.

При этом, по словам аналитика, резко правоконсервативные силы Южной Кореи рассматривают северокорейский режим, как незаконный и подлежащий ликвидации.

«На пути сближения Севера и Юга очень много проблем. В частности, после первой встречи в 2000-ом году Ким Дэ Чжуна [президент Республики Корея с 25 февраля 1998 года по 25 февраля 2003 года] и Ким Чен Ира [руководитель КНДР с 8 июля 1994 года по 17 декабря 2011 года] лидера КНДР пригласили посетить Южную Корею, что он обещал сделать, но так и не сделал. На это были объективные причины. Южнокорейское общество и правящая элита далеко не едины в своем отношении к сближению с севером. Одной из причин, помимо постоянных акций против северокорейских лидеров, парламентарии требовали арестовать Ким Чен Ира, когда тот прибудет в Сеул. По конституции Республики Корея ее территорией является весь Корейский полуостров, а КНДР – незаконная антигосударственная организация, которая подлежит ликвидации. Любые контакты с Северной Кореей без разрешения властей являются преступлением», - добавил Жебин.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян. В ответ на приглашение в администрации южнокорейского президента ответили, что Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян, если для этого будут созданы условия.