Стрелков: Порошенко не дадут выиграть выборы за счёт прямых подтасовок

Экс-министр обороны ДНР заверил НСН, что во втором туре президентских выборов на Украине с большей вероятностью победит Владимир Зеленский.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко с большей вероятностью проиграет своему основному противнику Владимиру Зеленскому во втором туре президентских выборов. В этом убеждён бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). В пресс-центре НСН он объяснил, почему у Порошенко остаётся мало шансов выиграть выборы за счёт подтасовок и фальсификаций.

«Я полагаю, что во втором туре выборов, в котором, как я понимаю, должны участвовать два кандидата, Зеленский, скорее всего, получит большую часть голосов и Тимошенко, и значительной части других кандидатов. Порошенко, скорее всего, останется со своими. Какое-то количество он накрутит в ходе использования административного ресурса и попыток манипулировать избирательными комиссиями, и прямых подтасовок. С учётом того, что на выборах присутствует большое число иностранных наблюдателей, не факт, что Порошенко сможет пойти на серьёзные подтасовки, и в этом случае он почти неизбежно проиграет Зеленскому», — объяснил Стрелков.

Напомним, что по данным национального экзитпола, лидерами первого тура выборов президента Украины стали шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов, действующий президент страны Пётр Порошенко с 17,8% голосов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 14,2% голосов.