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Стрелков: Ждать от Зеленского улучшения в Донбассе бессмысленно

1 Апреля 2019 в 14:28
Стрелков: Ждать от Зеленского улучшения в Донбассе бессмысленно

Бывший министр обороны ДНР заявил НСН, что серьёзных изменений в конфликте на юго-востоке Украины после второго тура выборов не будет.

Ждать серьёзных изменений в курсе Киева по отношению к Донбассу после второго тура выборов не приходится, заявил в пресс-центре НСН бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его мнению, максимальным улучшением ситуации в случае победы Владимира Зеленского станет соблюдение режима перемирия в зоне конфликта.

«Как изменится ситуация на Донбассе в случае победы Зеленского не так уж сложно. Думаю, что она изменится очень слабо. Максимум, на что сможет пойти Зеленский, это действительно на соблюдение каких-то перемирий, это на мой взгляд, более реально, чем это было при Порошенко. Но, опять же, насколько ему дадут это сделать те силы, которые заинтересованы в продолжении войны, мы не знаем. В целом, на мой взгляд, серьёзных изменений по отношению к Донбассу от Киева ждать не приходится», — заявил Стрелков.

Ранее в эфире НСН экс-министр обороны ДНР рассказал, почему победа во втором туре выборов действующего президента Украины Петра Порошенко маловероятна.

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