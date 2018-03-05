Совфед: Обвиняя Россию, США пытаются обелить себя

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам заявил НСН, что обвинение Белого дома в нарушении Россией перемирия в Сирии беспочвено и сделано по другим причинам.

Белый дом обвинил Россию в несоблюдении требований резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в Twitter официальное заявление, в котором Вашингтон возложил вину на Москву за «убийство невинных мирных граждан, прикрываясь фальшивыми утверждениями о проведении контртеррористической операции». В заявлении отмечается, что в период с 24 по 28 февраля российские ВКС совершили порядка 20 боевых вылетов в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим.

В эфире НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США обвиняют страны, которые им выгодно обвинять, несмотря на нарушения правил самим Вашингтоном (слушайте аудио):

«Мы действительно заботимся о сохранении Сирии в ее законных границах, а это означает, что не должно быть никаких эксклавов, анклавов и всякого разного, где идут боевые столкновения и где действуют вот такие силы. Мы в этом заинтересованы, а онизаинтересованы в противоположном. Поэтому обвинять нас – это единственное, что они могут делать для того, чтобы обелять себя самих. Больше ничего. Кто-то же должен быть ответственный за то, что там происходит. Вот они и называют не террористов, не людей, которые под их контролем грубо нарушают правила, установленные резолюцией Совбеза ООН, а они обвиняют страны, которые им выгодно обвинять по многим другим причинам», - заявил сенатор.





Напомним, соглашение о перемирии в Восточной Гуте должно было вступить в силу 28 февраля. Но СМИ сообщают, что мирные жители этого пригорода Дамаска никак не могут покинуть анклав.