Востоковед: Боевики используют жителей Восточной Гуты в качестве щита

РИА Новости

Семен Багдасаров рассказал в эфире НСН, что боевики в Восточной Гуте готовятся к штурму района правительственными войсками, поэтому не выпускают жителей.

В Восточной Гуте сложилась критическая гуманитарная ситуация. Многие мирные жители погибли не от рук боевиков, а от отсутствия элементарной медицинской помощи. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщили журналистам в Международном комитете красного креста (МККК).

Ранее стало известно, что бандиты обстреляли из минометов медпункт рядом с КПП гуманитарного коридора. Также боевики объявили комендантский час во время гуманитарных пауз и запретили жителям устраивать массовые собрания.

Как заявил в эфире НСН директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров, бандиты делают все, чтобы мирные граждане не прорвались через гумкоридор. Это наталкивает на мысль, что бандиты готовятся к обороне Восточной Гуты от правительственных сил.

«Боевики не будут выходить из Восточной Гуты, хотя, им такое предложение, насколько я понимаю, делали. Они готовятся к обороне, к войне. К штурму Гуты правительственными силами. По большому счету он уже идет. Это же пригород Дамаска. Нельзя его так оставлять, чтобы безопасности столицы обеспечить. Сейчас боевики обстреливают оттуда Дамаск, совершают рейды, проводят минометные обстрелы посольств, в том числе нашего. Так что генерального штурма не избежать. Будут большие бои», - сказал собеседник агентства.

Именно поэтому боевики не выпускают из Гуты мирных жителей – используют их как живой щит, отмечает эксперт.

Сейчас, по словам Багдасарова, Восточная Гута окружена правительственными силами. Однако из-за коррупции полностью отрезать боевиков от снабжения не удается. И такое положение дел сохраняется в Восточной Гуте уже несколько лет.

«Для ведения войны нужно продовольствие и припасы. Анклав окружен, но какие-то грузы все равно проникают. Известно, каким способом – коррупция. Сейчас нужно думать, как быстрее взять и зачистить эту территорию от боевиков», - заключил Семен Багдасаров.

Ранее СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако террористы продолжают обстрелы Дамаска с территории Восточной Гуты, а также препятствуют выходу мирных жителей из этого района.